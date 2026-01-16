«Πόλεμος» για τη Νίνα

Γνώριζα ότι για τη Νίνα Κασιμάτη ένα μέρος του ΠΑΣΟΚικού ακροατηρίου και πιο συγκεκριμένα φανατικοί υποστηρικτές του Γιώργου Παπανδρέου δεν τρέφουν τα καλύτερα αισθήματα λόγω της έντονης αντιμνημονιακής της ρητορικής και όσων (και προσωπικά) καταλόγιζε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης στον πρώην πρωθυπουργό.

Αλλά ειλικρινά δεν περίμενα ότι το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ανιχνευτή» και η πληροφορία ότι βουλευτής Β΄ Πειραιά προβάρει (ξανά) τα πράσινα, θα προκαλούσε τόσο μεγάλες αντιδράσεις...

Ένας μικρός χαμός έγινε χθες στον ΠΑΣΟΚικού γαλαξία του διαδικτύου! Ενημερωτικές ιστοσελίδες που δεν κρύβουν τη συμπάθειά τους στον ΓΑΠ ή πρόσκεινται στην εσωκομματική αντιπολίτευση (και κυρίως στον Χάρη Δούκα) αναπαρήγαγαν την είδηση και την περιέβαλαν με αρνητικό σχολιασμό, θυμίζοντας το παρελθόν της Νίνας Κασιμάτη.

Χαμηλόβαθμα στελέχη ή οργανωμένα μέλη του κόμματος, αυτό που συμπυκνώνεται στη λέξη «βάση», με έντονη και μαχητική παρουσία στα σόσιαλ μίντια, έκαναν προειδοποιητικές αναρτήσεις για το τι θα συμβεί, αν επιβεβαιωθεί η προσχώρηση ή η συμμετοχή της στα ψηφοδέλτια, κηρύσσοντας επί της ουσίας τον πόλεμο στην ηγεσία και όποιον επιτρέψει την ένταξη. Υπήρξαν φυσικά και κάποιοι λίγοι πιο ψύχραιμοι που προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα οξυμένα πνεύματα...

Για να σας βάλω στο κλίμα μερικές από τις αναρτήσεις και τα σχόλια:

-«Προβλέπω να γίνεται στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας το κάγκελο! Δεν πειράζει παιδια, θα περάσουμε υπέροχα μετά και μέχρι τις εκλογές!»

-«Απαράδεκτο να την δεχτούν πίσω. Δεν ξεχνάμε τι εσουρε στον πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου»

-«Εγώ κι η Νίνα ΔΕΝ θα ψηφίσουμε το ίδιο κόμμα»

-«Ελπίζω να μην κάνουν το λάθος να την δεχτούν...»

-«Tο ΠΑΣΟΚ. Είναι το σπίτι μου! Αλλά μια ευκαιριακη ψήφο στο ΚΚΕ (μλ) για να πάρει πόδι η Νίνα χωρίς συγχρόνως να πριμοδοτήσω επίδοξους σωτήρες, την ρίχνω εύκολα!»

-«Ευκαιρία να πάω για ψάρεμα την ημέρα των εκλογών χωρίς ενοχές»

-«Θα είναι αιτία πυρηνικού ολέθρου εκ προθέσεως»

«Σύντροφε Πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη αρχικά θα σε παρακαλούσα ΜΗΝ το επιχειρήσεις αυτό που ακούγεται.. Έντιμα, όμορφα και ευγενικά μιλώντας για αρχή!»

-«Ο ορισμός του οπορτουνισμού."Persona non grata" Στο Κίνημα μας»

-«Θα είναι μεγάλη ντροπή για όλους μας»

Μυρίζει «μπαρούτι» η ατμόσφαιρα και βλέπω οι σύντροφοι να σφάζονται κανονικά για τα μάτια και την επανάκαμψη της Νίνας στο ΠΑΣΟΚ...