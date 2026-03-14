Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε επιφυλακή η Ευρώπη για πιθανές ελλείψεις φαρμάκων

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αρχές για το ενδεχόμενο διαταραχών στην προμήθεια φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεάσει τις διεθνείς μεταφορές και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας για το Ενιαίο Σημείο Επαφής για τις Ελλείψεις Φαρμάκων (SPOC Working Party), παρακολουθεί στενά την κατάσταση υπό τον συντονισμό της Εκτελεστικής Ομάδας Καθοδήγησης για τις Ελλείψεις και την Ασφάλεια Φαρμάκων (MSSG), προκειμένου να εντοπιστούν έγκαιρα πιθανά προβλήματα και να ληφθούν μέτρα όπου χρειάζεται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κρίσιμες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο φαρμακευτικές εταιρείες επισημαίνουν ότι υπάρχουν ήδη διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα προβλήματα σχετίζονται κυρίως με διακοπές σε αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και με την αύξηση του κόστους μεταφοράς, παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα ορισμένων φαρμάκων εάν η κρίση παραταθεί.

