ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντιπηκτικού φαρμάκου

Η ανάκληση γίνεται προληπτικά, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)

Φωτο αρχείου: Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποφάσισε την ανάκληση μιας συγκεκριμένης παρτίδας του αντιπηκτικού φαρμάκου Rivaroxaban 20 mg. Η ανάκληση αφορά την παρτίδα:

  • Αριθμός παρτίδας: 8211799
  • Ημερομηνία λήξης: 06/2028

Η απόφαση λήφθηκε επειδή κατά τον έλεγχο της παρτίδας βρέθηκαν αποτελέσματα εκτός των επιτρεπόμενων προδιαγραφών σχετικά με τις προσμίξεις (δηλαδή ανεπιθύμητες ουσίες που ελέγχονται στα φάρμακα).

Η ανάκληση γίνεται προληπτικά, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, η εταιρεία Viatris Hellas πρέπει:

  • να ενημερώσει άμεσα όλους όσους έχουν παραλάβει την παρτίδα (π.χ. φαρμακαποθήκες, φαρμακεία),
  • να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,
  • να κρατήσει τα σχετικά έγγραφα για τουλάχιστον 5 χρόνια, ώστε να μπορούν να δοθούν στον ΕΟΦ αν ζητηθούν.

