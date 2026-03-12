ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντιπηκτικού φαρμάκου

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποφάσισε την ανάκληση μιας συγκεκριμένης παρτίδας του αντιπηκτικού φαρμάκου Rivaroxaban 20 mg. Η ανάκληση αφορά την παρτίδα:

Αριθμός παρτίδας: 8211799

Ημερομηνία λήξης: 06/2028

Η απόφαση λήφθηκε επειδή κατά τον έλεγχο της παρτίδας βρέθηκαν αποτελέσματα εκτός των επιτρεπόμενων προδιαγραφών σχετικά με τις προσμίξεις (δηλαδή ανεπιθύμητες ουσίες που ελέγχονται στα φάρμακα).



Η ανάκληση γίνεται προληπτικά, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, η εταιρεία Viatris Hellas πρέπει: