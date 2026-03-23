Ο ΕΟΦ ανακαλεί πατρίδα φαρμάκου για αναπνευστικά προβλήματα

Ο ΕΟΦ έκανε γνωστό ότι προχωρά στην ανάκληση παρτίδας φαρμάκου το οποίο αφορά θεραπείες για αναπνευστικά προβλήματα. Με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός γνωστοποιεί την σχετική απόφαση η οποία αναφέρει ότι ανακαλείται η παρτίδα 1204161C με ημερομηνία λήξης 28/4/2026 που αφορά στο φαρμακευτικό προϊόν CUROSURF SUS.TR.INS 120mg/1,5ml.

H εθελοντική αυτή ανάκληση πραγματοποιείται κατόπιν απόκλισης στα αποτελέσματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του χώρου παραγωγής Grade A (cleanroom environmental monitoring), εξηγεί ο ΕΟΦ.

Στην ίδια απόφαση αναγράφεται ακόμη ότι όλες οι επηρεαζόμενες παρτίδες πληρούσαν τις προδιαγραφές κατά την αποδέσμευσή τους, οι δοκιμές στειρότητας του τελικού προϊόντος ήταν επιτυχείς και μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με τις εν λόγω παρτίδες.

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του παραγωγού CHIESI FARMACEUTICI SPA, ITALY και στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία CHIESI HELLAS AEBE, που έχει προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να τις αποσύρει από την αγορά, καταλήγει ο ΕΟΦ στην ανακοίνωσή του.

