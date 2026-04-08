Ανάκληση παρτίδας βρεφικού γάλακτος από τον ΕΟΦ

Την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας βρεφικού γάλακτος ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.



Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, αποσύρεται η παρτίδα με αριθμό 111572333 του προϊόντος ALMIRON PROFUTURA 1, με ημερομηνία λήξης 5 Νοεμβρίου 2027.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ενημέρωση της εταιρείας (NUMIL HELLAS ΑΕ) και αφορά υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων της τοξίνης cereulide, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Τροφίμων (EFSA), κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου.



Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η ανάκληση έχει προληπτικό χαρακτήρα και ενισχύει την εθελοντική απόσυρση που έχει ήδη ξεκινήσει η παραγωγός εταιρεία, φτάνοντας έως και το επίπεδο του καταναλωτή.



Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τη συγκεκριμένη παρτίδα καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή τους.



Παράλληλα, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διάθεση του προϊόντος στην ελληνική αγορά οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους συνεργάτες και τους αποδέκτες της, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη επιστροφή των προϊόντων.



Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα σχετικά παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από τον ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.