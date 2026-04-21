Συναγερμός στην Αυστρία: Βρεφική τροφή με ποντικοφάρμακο - Μαζική ανάκληση προϊόντων HiPP

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Αυστρία, μετά τον εντοπισμό βρεφικής τροφής της πασίγνωστης εταιρείας HiPP που περιείχε ποντικοφάρμακο.

Η αστυνομία στην ανατολική περιοχή του Μπούργκενλαντ γνωστοποίησε ότι το περιστατικό αποκαλύφθηκε ύστερα από αναφορά πελάτη, ο οποίος εντόπισε το δηλητηριασμένο βάζο με πουρέ καρότου και πατάτας. Όπως επισημάνθηκε, το βρέφος δεν είχε καταναλώσει το προϊόν, γλιτώνοντας τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το βάζο φαίνεται να είχε παραποιηθεί, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να κυκλοφορεί τουλάχιστον ακόμη ένα επικίνδυνο προϊόν. Για τον λόγο αυτό, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς το κοινό για την αναγνώριση ύποπτων συσκευασιών, όπως αναφέρει το BBC.

Έρευνες σε εξέλιξη σε τρεις χώρες

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το ενδεχόμενο απόπειρας εκβιασμού, που καταγγέλλει η εταιρεία, οι αυστριακές Αρχές ανέφεραν ότι η αρχική προειδοποίηση προήλθε από ερευνητές στη Γερμανία. Παράλληλα, παρόμοια παραποιημένα βάζα έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί τόσο στην Τσεχία, όσο και στη Σλοβακία.

«Απόπειρα εκβιασμού»

Η εταιρεία βρεφικών τροφών HiPP ανακοίνωσε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, ότι είναι στόχος απόπειρας εκβιασμού.

«Η HiPP είναι θύμα εκβιασμού», ανακοίνωσε η οικογενειακή εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 120 χρόνια στη Βαυαρία της Γερμανίας.

Η HiPP δήλωσε ότι ο εκβιαστής έστειλε μήνυμα σε ένα γενικό ομαδικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που, στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας, ελέγχεται μόνο κατά πιο μακρά χρονικά διαστήματα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε την αστυνομία και τις Αρχές αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το ζήτημα και δημιούργησε μια εσωτερική ομάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης.



Ούτε η αστυνομία ούτε η εταιρεία αποκάλυψαν τι ζητάει ο εκβιαστής.



Μαζική ανάκληση

Το Σάββατο (18/04), η HiPP προχώρησε σε ανάκληση ολόκληρης της σειράς βρεφικών πουρέδων σε βαζάκια που διατίθενται μέσω της αλυσίδας Spar στην Αυστρία, προειδοποιώντας ότι η κατανάλωσή τους ενδέχεται να είναι «απειλητική για τη ζωή».

Η γερμανική εταιρεία ξεκαθάρισε ότι η ανάκληση δεν σχετίζεται με πρόβλημα ποιότητας ή παραγωγής, υπογραμμίζοντας ότι τα προϊόντα «έφυγαν από το εργοστάσιο σε άριστη κατάσταση». Όπως σημείωσε, πρόκειται για «εγκληματική ενέργεια που διερευνάται από τις Αρχές».

Σε σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώθηκε ότι μεμονωμένα περιστατικά παραποίησης έχουν εντοπιστεί πλέον και εκτός Αυστρίας, με τις αναλύσεις να δείχνουν παρουσία ποντικοφάρμακου στα συγκεκριμένα βάζα.

«Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται»

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η HiPP Ελλάδας, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν επηρεάζεται από τις ανακλήσεις:

«Τα βαζάκια βρεφικών τροφών HiPP που αγοράστηκαν από τη SPAR Αυστρίας ανακαλούνται επί του παρόντος προληπτικά. Η ανακοίνωση αυτή προκαλεί ανησυχία και σε πολλούς γονείς στην Ελλάδα.

Βασικά σημεία με μια ματιά:



Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα βαζάκια βρεφικών τροφών HiPP που αγοράστηκαν από τη SPAR Αυστρίας.



Η σειρά προϊόντων HiPP στην Ελλάδα δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.



Η ανάκληση δεν οφείλεται σε ελάττωμα προϊόντος ή ποιότητας από πλευράς μας. Τα βαζάκια έφυγαν από το εργοστάσιο της HiPP σε άριστη κατάσταση.



Η ανάκληση συνδέεται με εγκληματική ενέργεια που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές».

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι αυστριακές Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την κατανάλωση προϊόντων που παρουσιάζουν ενδείξεις αλλοίωσης, όπως κατεστραμμένο ή ανοιχτό καπάκι, απουσία σφραγίδας ασφαλείας, ασυνήθιστη οσμή ή την παρουσία λευκού αυτοκόλλητου με κόκκινο κύκλο στη βάση του βάζου.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Αυστρίας συνέστησε στους γονείς να επικοινωνούν άμεσα με γιατρό σε περίπτωση που τα παιδιά εμφανίσουν συμπτώματα όπως αιμορραγία, έντονη αδυναμία ή ωχρότητα.

Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να μην χρησιμοποιούν προϊόντα HiPP που αγοράστηκαν από τα καταστήματα Eurospar, Interspar και Maximarkt και να τα επιστρέφουν, προκειμένου να λάβουν και τη χρηματική αποζημίωση.

Προληπτικά μέτρα

Η Spar έχει ήδη αποσύρει τα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας και σε άλλες χώρες, ενώ αντίστοιχα μέτρα έχουν λάβει και λιανοπωλητές στην Τσεχία και τη Σλοβακία.

Σημειώνεται ότι η ανάκληση αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένα βαζάκια βρεφικής τροφής και όχι προϊόντα που διατίθενται σε άλλα καταστήματα, ενώ το βρεφικό γάλα της HiPP δεν επηρεάζεται.

Στην Αυστρία λειτουργούν περισσότερα από 1.500 καταστήματα της αλυσίδας Spar.

Οι πρόσφατες ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από εκτεταμένες ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος διεθνώς. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, οι Nestlé και Danone απέσυραν προϊόντα σε περισσότερες από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από περιστατικά ασθένειας σε βρέφη.

Ορισμένες παρτίδες κρίθηκε ότι είχαν μολυνθεί με την τοξίνη σερεουλίδη, η οποία προκαλεί ναυτία και εμετό και δεν καταστρέφεται κατά το μαγείρεμα ή την παρασκευή του γάλακτος.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, τουλάχιστον 36 βρέφη στη Βρετανία εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν περιστατικά απειλητικά για τη ζωή.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters