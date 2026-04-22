Συναγερμός από τον ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες φαρμάκου εξαιτίας πιθανών σωματιδίων στα μπουκάλια

Στην ανάκληση παρτίδων φαρμακευτικού προϊόντος προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), έπειτα από εντοπισμό πιθανών σωματιδίων στα μπουκάλια του σκευάσματος.

Η απόφαση αφορά το φαρμακευτικό προϊόν VISIPAQUE INJ.SOL 625 MG (320MG I)/ML, σε συσκευασία BTx1 USB BOTTLE των 100ml.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, η ανάκληση σχετίζεται με πιθανή παρουσία σωματιδίων που έχουν εντοπιστεί προσκολλημένα στα πολυμερικά μπουκάλια του προϊόντος.

Η διαδικασία αφορά τις εξής παρτίδες:

17270129

17363725

17385132

Η εταιρεία GE Healthcare Greece οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε επικοινωνία με τους αποδέκτες και στην απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά.

Παράλληλα, ορίζεται ότι τα σχετικά παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και να είναι διαθέσιμα στον ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.