Άμεση ανάκληση φέτας από τον ΕΦΕΤ - Βρέθηκε λιστέρια

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατόπιν ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία τυριού «Φέτα».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ - Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.».

Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

ΕΦΕΤ

Τι είναι η λιστερίωση

Η λιστερίωση είναι ένα τροφιμογενές νόσημα, που προκαλείται από το αναερόβιο Gram θετικό βακτήριο Listeria monocytogenes.

Ποια τρόφιμα είναι υψηλού κινδύνου

Τρόφιμα υψηλού κινδύνου για μόλυνση από λιστέρια, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, είναι:



-ωμά θαλασσινά, όπως καπνιστό ψάρι, καπνιστά μύδια/στρείδια



-έτοιμες ανάμεικτες σαλάτες με νωπά λαχανικά



-προμαγειρεμένα προϊόντα κρέατος, τα οποία μπορεί να καταναλωθούν χωρίς



-επιπλέον μαγείρεμα ή ζέσταμα, όπως πατέ, μαγειρεμένα κομμάτια κρέατος ή κοτόπουλου, αλλαντικά



-προπαρασκευασμένα γεύματα που ζεσταίνονται χωρίς να βράσουν



-μη παστεριωμένο γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα προερχόμενα από μη παστεριωμένο γάλα



-μαλακά παγωτά που δεν είναι συσκευασμένα



-μαλακά τυριά, όπως μπρι, καμαμπέρ, ρικόττα



-σάλτσες για σαλάτες και dips, τα οποία ενδεχομένως έχουν έρθει σε επαφή με ωμά λαχανικά

Με ποιο τρόπο μεταδίδεται η λιστέρια

Η νόσος μεταδίδεται με κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων. Η λιστέρια η μονοκυτταρογόνος υπάρχει στο έδαφος (χώμα), στις χορτονομές, στο ζωοτροφές, στο νερό, στις λάσπες και στα λύματα. Τα λαχανικά μπορεί να μολυνθούν από το χώμα ή από την κοπριά, όταν αυτή χρησιμοποιείται σαν λίπασμα.

Ορισμένα κατοικίδια, πτηνά και άγρια θηλαστικά μπορεί να μεταφέρουν το βακτηρίδιο, χωρίς να νοσούν, και να μολύνουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αν και τα υγιή άτομα μπορεί να καταναλώσουν μολυσμένα τρόφιμα χωρίς να νοσήσουν, τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου είναι πιθανό να νοσήσουν από Λιστερίωση ακόμα και μετά την κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων με μικρό αριθμό βακτηριδίων.

Η λιστέρια μεταδίδεται επίσης, από τη μητέρα στο έμβρυο. Το νεογνό μπορεί να γεννηθεί με λιστερίωση, αν η μητέρα έχει καταναλώσει μολυσμένο τρόφιμο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τέλος, η λιστέρια μεταδίδεται κατά την επαφή με πάσχοντα ζώα ή με τις απεκκρίσεις τους.

Ποια είναι τα συμπτώματα της λιστερίωσης

Ένα άτομο με λιστερίωση εμφανίζει πυρετό, μυαλγίες και μερικές φορές συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, όπως ναυτία ή διάρροια. Αν η λοίμωξη επεκταθεί στο νευρικό σύστημα, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα, όπως κεφαλαλγία, δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση, έλλειψη ισορροπίας ή σπασμοί.



Οι έγκυες εμφανίζουν συνήθως μόνο ήπια συμπτώματα γρίπης, με προεξάρχοντα τον πυρετό και στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της κύησης η λοίμωξη μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο μέσω του πλακούντα. Ανάλογα με την ηλικία της κύησης η μόλυνση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αποβολή, θνησιγένεια (γέννηση νεκρού νεογνού), σε πρόωρο τοκετό ή σε σοβαρή λοίμωξη του νεογέννητου.



Υπάρχει θεραπεία για τη λιστερίωση;

Όταν υπάρχει λοίμωξη από λιστέρια στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η άμεση χορήγηση αντιβιοτικών στην έγκυο γυναίκα μπορεί συχνά να προλάβει τη λοίμωξη του εμβρύου ή του νεογνού. Τα νεογνά με λιστερίωση λαμβάνουν την ίδια αντιμικροβιακή αγωγή με τους ενήλικες. Ακόμα και μετά τη χορήγηση άμεσης θεραπευτικής αγωγής, μερικές λοιμώξεις καταλήγουν σε θάνατο. Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα.