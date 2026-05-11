Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα με συσκευασμένα κουλούρια

Καμπανάκι κινδύνου κρούει ο ΕΦΕΤ για συσκευασμένα κουλούρια στα οποία εντοπίστηκαν αλλεργιογόνα.



Τα συγκεκριμένα κουλούρια με κομματάκια σοκολάτας, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, ανακαλούνται καθώς εντοπίστηκαν φουντούκια τα οποία δεν αναγράφονταν στη συσκευασία και μπορεί να καταναλωθούν από κάποιον που έχει αλλεργία.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμο», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Κουλούρια» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28/12/26, με αριθμό παρτίδας Lot 1107626, συσκευασίας καθαρού βάρους 300g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την EYΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΟΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη ΒΙΟΠΑ Μαρκόπουλου.

EΦET

Το προϊόν εξετάστηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ και ανιχνεύτηκε η παρουσία αλλεργιογόνου ουσίας (φουντούκι), η οποία δεν δηλώνεται στην επισήμανση.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.



Επίσης, οι καταναλωτές που έχουν αλλεργία στα φουντούκια, καλούνται να μην καταναλώσουν το εν λόγω προϊόν.