ΕΦΕΤ: Ανάκληση αποξηραμένου βοτάνου - Εντοπίστηκε σαλμονέλα
Σε ανάκληση αποξηραμένου βοτάνου προχωρά ο ΕΦΕΤ, καθώς εντοπίστηκε σαλμονέλα, καλώντας τους καταναλωτές να μην το καταναλώσουν.
Πρόκειται για αποξηραμένο βότανο moringa σε σκόνη, με την εμπορική ονομασία «Βιολόγος Organic Moringa Powder – Σκόνη ΜΟΡΙΝΓΚΑ», σε συσκευασία 100 γραμμαρίων, το οποίο διακινείται στην ελληνική αγορά από την επιχείρηση «ΒΙΟΛΟΓΟΣ».
Το προϊόν προέρχεται από την Αίγυπτο.
Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) για την παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.
Η ανάκληση αφορά τις εξής παρτίδες:
- 232509
- 192511
- 112603
Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες επιστροφής, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.