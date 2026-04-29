ΕΦΕΤ: Ανάκληση αποξηραμένου βοτάνου - Εντοπίστηκε σαλμονέλα

Σε ανάκληση αποξηραμένου βοτάνου προχωρά ο ΕΦΕΤ, καθώς εντοπίστηκε σαλμονέλα, καλώντας τους καταναλωτές να μην το καταναλώσουν.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στην ανάκληση αποξηραμένου βοτάνου σε σκόνη προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας στο προϊόν, σημαίνοντας συναγερμό στις υγειονομικές αρχές.

Πρόκειται για αποξηραμένο βότανο moringa σε σκόνη, με την εμπορική ονομασία «Βιολόγος Organic Moringa Powder – Σκόνη ΜΟΡΙΝΓΚΑ», σε συσκευασία 100 γραμμαρίων, το οποίο διακινείται στην ελληνική αγορά από την επιχείρηση «ΒΙΟΛΟΓΟΣ».

Το προϊόν προέρχεται από την Αίγυπτο.

stighmiotipo-othonis-2026-04-29-070925.jpg

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) για την παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Η ανάκληση αφορά τις εξής παρτίδες:

  • 232509
  • 192511
  • 112603

Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες επιστροφής, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

