Συναγερμός από ΕΦΕΤ: Η ανάκληση της φέτας Βυτίνας επεκτείνεται και σε συσκευασίες vacuum

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά ο ΕΦΕΤ για την κατανάλωση της «Φέτας ΒΥΤΙΝΑΣ» από την παρτίδα που ανακλήθηκε αρχικά στις 9 Απριλίου λόγω λιστέριας, καθώς η νέα έρευνα αποκάλυψε ότι το μολυσμένο προϊόν διατέθηκε στην αγορά και σε προσυσκευασμένες μορφές (vacuum), πέραν της αρχικής χύμα διάθεσης από βαρέλι. Τα νεότερα δεδομένα που προέκυψαν σήμερα, 17 Απριλίου, δείχνουν ότι η προβληματική παρτίδα έχει διοχετευθεί μέσω του λιανικού και χονδρικού εμπορίου σε συσκευασίες κενού αέρος, καθιστώντας τον έλεγχο από την πλευρά των πολιτών ακόμα πιο επιβεβλημένο.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ - Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», με αριθμό παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751) και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, διατίθεται πλέον και σε συσκευασίες κενού (vacuum) σε μεγέθη των 0,5 kg, 1 kg και 3 kg. Η διαπίστωση αυτή διευρύνει τον κύκλο επικινδυνότητας, καθώς το προϊόν έχει φτάσει σε καταναλωτές μέσω πολυάριθμων επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου σε όλη τη χώρα.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές για την προστασία της υγείας

Ο Φορέας καλεί τους πολίτες που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη φέτα σε προσυσκευασμένη μορφή να ελέγξουν προσεκτικά την επισήμανση στη συσκευασία. Σε περίπτωση που τα στοιχεία ταυτοποιούνται με την ανακληθείσα παρτίδα, το προϊόν δεν πρέπει να καταναλωθεί και θα πρέπει να επιστραφεί άμεσα στο σημείο αγοράς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για όσους αγόρασαν το προϊόν χύμα, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η αναγνώριση της παρτίδας είναι δυσκολότερη και η επικοινωνία με το κατάστημα κρίνεται επιβεβλημένη.

Υπενθυμίζεται ότι η λιστέρια αποτελεί έναν επικίνδυνο μικροοργανισμό που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες. Οι έλεγχοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τη διασφάλιση της οριστικής απόσυρσης όλων των τεμαχίων από την αγορά.