ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας συμπληρώματος μνήμης λόγω ποιοτικής απόκλισης.

Στην ανάκληση παρτίδας του MemoVigor2 προχώρησε ο ΕΟΦ. Διαπιστώθηκε θραύση στην επικάλυψη των δισκίων. Δείτε ποια παρτίδα επηρεάζεται.

Στην προληπτική ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του συμπληρώματος διατροφής MemoVigor2 προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά τον εντοπισμό ποιοτικής απόκλισης στα δισκία. Η απόφαση αφορά την παρτίδα Ι015, με ημερομηνία λήξης 02/2027, στην οποία διαπιστώθηκε θραύση στην επικάλυψη των δισκίων σε ορισμένα τεμάχια.

Οι λεπτομέρειες της ανάκλησης

Η ενέργεια είναι εθελοντική και πραγματοποιείται από την παραγωγό εταιρεία Euro – Pharma S.R.L. (Ιταλία) σε συνεργασία με την εταιρεία BIONAT, η οποία διακινεί το προϊόν στην ελληνική αγορά. Ο ΕΟΦ εξέδωσε τη σχετική απόφαση ενισχύοντας την προσπάθεια απόσυρσης για την προστασία της δημόσιας υγείας. Το MemoVigor2 είναι ένα σκεύασμα που χρησιμοποιείται ευρέως για την υποστήριξη της μνήμης και του νευρικού συστήματος, και η ανάκληση περιορίζεται αυστηρά στη συγκεκριμένη παρτίδα με αριθμό γνωστοποίησης 38110/28.05.2012.

Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω δισκία οφείλουν να τα αποσύρουν άμεσα από τα ράφια τους και να ενημερώσουν τους αποδέκτες. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού, τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται από την εταιρεία για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου.