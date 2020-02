Προσφυγικό Μητσοτάκης: Καμία παράνομη είσοδος - Αυξάνουμε την ασφάλεια των συνόρων μας

Προσφυγικό Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς κατεύθυνση μετά την κίνηση Ερντογάν να ανοίξει τα σύνορα στους πρόσφυγες προς την Ελλάδα. «Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή. Αυξάνουμε την ασφάλεια των συνόρων μας», έγραψε στο Twitter.

Πηγές της κυβέρνησης ανέφεραν νωρίτερα ότι αυστηροποιούνται τα μέτρα στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα προκειμένου να αποτραπούν οι παράνομες είσοδοι μεταναστών. «Υπάρχει πίεση και στις νόμιμες εισόδους από μετανάστες. Δεν κλείνουμε τα σύνορα ώστε να μπορούν να περάσουν οι νόμιμοι. Τα σύνορα στεγανοποιούνται, αλλά δεν κλείνουν. Ωστόσο, θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να μην περάσουν οι παράνομοι», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.