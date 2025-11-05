Πολύ σύντομα θα μπορείς να δεις τα όργανά σου σε 4D απεικονίσεις

Για πρώτη φορά, ερευνητές στη Γαλλία δημιούργησαν ένα υπερηχογράφημα που μπορεί να απεικονίσει ολόκληρα όργανα σε τέσσερις διαστάσεις, ανοίγοντας νέους δρόμους στη διαγνωστική ιατρική. Η νέα αυτή τεχνολογία επιτρέπει τη λεπτομερή παρατήρηση των αγγείων και της ροής του αίματος, με ακρίβεια που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Καταγραφή ολόκληρων οργάνων σε 4D

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Φυσικής για την Ιατρική στο Παρίσι κατάφεραν να υπερβούν τους περιορισμούς, δημιουργώντας μια κεφαλή υπερήχων που μπορεί να καταγράψει ολόκληρα όργανα με εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Στη μελέτη τους που δημοσιεύεται στο Nature Communications το ιδιαίτερο αυτών των αποτελεσμάτων είναι ότι μπορούμε να δούμε τα αγγεία ενός οργάνου σε πολύ μικρή κλίμακα, κάτω από 100 μικρόμετρα. Η ποιότητα της 4D εικόνας και η δυνατότητα παρακολούθησης ενός μεγάλου οργάνου με τις ροές του είναι πρωτοφανής, αναφέρουν οι επικεφαλής.

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, η υψηλή ανάλυση επιτρέπει την απεικόνιση των πολύ μικρών αιμοφόρων αγγείων, κάτι που καμία άλλη τεχνική δεν μπορεί να πετύχει με ακρίβεια. Η μικροκυκλοφορία του αίματος είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του οργανισμού, και η διαταραχή της μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε καρδιά, ήπαρ και νεφρούς.

Οι προοπτικές της τεχνολογίας

Η τεχνολογία αυτή, εάν εφαρμοστεί στην κλινική πράξη, θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση της λειτουργίας ενός οργάνου από τα μεγαλύτερα αγγεία έως τις μικρότερες αρτηρίες. Παράλληλα, μπορεί να διευκολύνει τη διάγνωση διαταραχών της μικροκυκλοφορίας και την παρακολούθηση θεραπειών για ασθένειες των μικρών αγγείων, που συχνά διαγιγνώσκονται με αποκλεισμό άλλων παθολογιών.

Η ομάδα δοκίμασε πρώτα την κεφαλή υπερήχων σε προσομοιώσεις ροής μέσα σε πλαστικούς σωλήνες, προτού προχωρήσει σε πειράματα σε εκτός σώματος όργανα, χρησιμοποιώντας καρδιές χοίρων. Η επιτυχία των πρώτων δοκιμών οδήγησε στη χρήση της σε ζωντανούς χοίρους, όπου καταγράφηκαν υπερηχογραφήματα ήπατος και νεφρών. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η τεχνική επέτρεψε «την πλήρη απεικόνιση του αγγειακού δικτύου με ανάλυση μερικών δεκάδων εκατομμυριοστών του μέτρου και πολύ υψηλή χρονική ανάλυση, παρέχοντας ανατομικές λεπτομέρειες με εξαιρετική ακρίβεια».

Οι χοίροι ως πειραματόζωα αποτέλεσαν ιδανική επιλογή, λόγω του μεγέθους των οργάνων τους, όμως απαιτούνται στο επόμενο βήμα και κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Η νέα αυτή τεχνολογία, ελπίζουν οι επιστήμονες, σύντομα να είναι ευρέως διαθέσιμη σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.