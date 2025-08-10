Πώς ένα τραγικό δυστύχημα κατέστρεψε τις προεδρικές φιλοδοξίες του Τεντ Κένεντι

Στις 18 Ιουλίου 1969, ο γερουσιαστής της Μασαχουσέτης Έντουαρντ «Τεντ» Κένεντι εγκατέλειψε ένα πάρτι στο νησί Chappaquiddick. Οδηγώντας ένα Oldsmobile, το αυτοκίνητό του έπεσε από μια ξύλινη γέφυρα σε παλιρροϊκή λίμνη, με τραγικές συνέπειες.

Η τραγική απώλεια της Μαίρη Τζο Κοπέχνε

Ο Τεντ Κένεντι κατάφερε να βγει ζωντανός, όμως η 28χρονη συνεπιβάτιδά του, Μαίρη Τζο Κοπέχνε, πνίγηκε. Η υπόθεση συγκλόνισε τη χώρα, καθώς αποκαλύφθηκε πως ο Κένεντι δεν ενημέρωσε τις αρχές για το δυστύχημα παρά μετά από δέκα ώρες.

Οι συνέπειες για την πολιτική του καριέρα

Το γεγονός αυτό επηρέασε καθοριστικά τις προεδρικές φιλοδοξίες του Τεντ Κένεντι, στιγματίζοντας την εικόνα του στο κοινό και περιορίζοντας σημαντικά τις πολιτικές του δυνατότητες στο μέλλον.

