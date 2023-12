Η Klarna, η κορυφαία παγκοσμίως υπηρεσία πληρωμών και αγορών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, δημοσίευσε τη δεύτερη ετήσια έκθεση «The Checkout», η οποία παρουσιάζει τις παγκόσμιες καταναλωτικές τάσεις του 2023.

Τα δεδομένα προέρχονται από ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιήθηκαν με Klarna στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2023.

«Fandom Fashion»

Με βάση τα προϊόντα που αγόρασαν οι καταναλωτές το 2023, η έκθεση αναδεικνύει το "Fandom Fashion" ως ένα από τα κορυφαία θέματα της χρονιάς, χάρη στην ποπ κουλτούρα που κυριάρχησε φέτος, όπως η περιοδεία Renaissance Tour της Beyoncé, η περιοδεία Eras Tour της Taylor Swift, οι στιλιστικές εμφανίσεις του Harry Styles στις συναυλίες του και η ταινία Barbie.

Η έκθεση της Klarna κατέγραψε μία αύξηση +254% στις ροζ αποσκευές (Αύγουστος 2023) μετά το λανσάρισμα της συνεργασίας Beis x Barbie και μία αύξηση +146% στα ροζ βερνίκια νυχιών, που συνδέεται με την ταινία Barbie. Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση +1601% στις αγορές cowboy καπέλων με στρας (Αύγουστος 2023) και +421% στα ασημένια cowboy καπέλα (Σεπτέμβριος 2023), λόγω των σχετικών εμφανίσεων της Beyoncé στην περιοδεία Renaissance Tour. Ακόμα, αυξήθηκαν οι πωλήσεις στα φορέματα με κρόσσια και τα βραχιόλια φιλίας, οι οποίες συνδέονται με τα ρούχα της Taylor Swift στην περιοδεία της, ενώ η αύξηση στις γουέστερν μπότες, τα δερμάτινα μπουφάν και τα παντελόνια καμπάνα συνδέεται με τις στιλιστικές εμφανίσεις του Harry Styles στις συναυλίες του.

«Life Maximized»

Κάτω από τη θεματική "Life Maximized", η έκθεση της Klarna αναδεικνύει άλλες δύο τάσεις, το "Interior Expressionism" και "Host With the Most", τα οποία αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο όλο το χρόνο οι καταναλωτές εκμεταλλεύονται στο έπακρο τους χώρους του σπιτιού και φιλοξενούν τους φίλους και την οικογένειά τους. Καθώς προσθέτουν ζωντάνια στους εσωτερικούς χώρους με περισσότερο χρώμα και μοναδικά κομμάτια, οι καταναλωτές στράφηκαν σε αγορές όπως κυματιστούς καθρέπτες εμπνευσμένους από τη δεκαετία του ‘70 (+614% τον Αύγουστο 2023) και διακοσμητικά μαξιλάρια (+413% τον Σεπτέμβριο 2023).

Άλλα αντικείμενα, όπως γεωμετρικά κεριά, καρό κουβέρτες και ριγέ χαλιά, έχουν επίσης σημειώσει αύξηση αγορών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

«Host With the Most»

Το τελευταίο θέμα της έκθεσης της Klarna "Host With the Most" αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη φιλοξενία στο σπίτι. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται από την αύξηση των αγορών σε παγομηχανές (+369% τον Σεπτέμβριο 2023), κουβάδες πάγου (+175% τον Μάρτιο του 2023) και γυάλινα καλαμάκια (107% τον Αύγουστο του 2023) για κοκτέιλ υψηλής ποιότητας. Οικιακά προϊόντα όπως μικροί προτζέκτορες (+84% τον Σεπτέμβριο 2023) για βραδιές ταινιών και διαχυτές αιθέριων ελαίων (+93% τον Σεπτέμβριο 2023) για αρωματοθεραπεία στο σπίτι, είναι επίσης στη λίστα των προϊόντων που σημείωσαν αύξηση.

Το "Life Maximized" είναι το δεύτερο ετήσιο trend report της Klarna, το οποίο αναδεικνύει τις μοναδικές τάσεις της χρονιάς με βάση την κουλτούρα. Το θέμα του 2022 ήταν "Νοσταλγία", με τάσεις όπως "Regencycore", "Y2K", "Vintage Tech" και άλλες.

Ποιες είναι οι κορυφαίες τάσεις παγκοσμίως

Top 7 - Fandom Fashion

Cowboy Καπέλο με στρας (+1601% Αυγ. 2023) Ροζ Αποσκευές (+254% Αυγ. 2023) Κοσμήματα με χάντρες (+157% Αυγ. 2023) Φούστα Τένις (+152% Ιουν. 2023) Ροζ Βερνίκι Νυχιών (+146% Σεπτ. 2023) Σκιά Ματιών Υγρή με Glitter (+82% Μάιο 2023) Βραχιόλια Φιλίας (+52% Σεπτ.2023)

Top 5 - Interior Expressionism

Κυματιστοί Καθρέπτες 70s (+614% Αυγ. 2023) Διακοσμητικά Μαξιλάρια (+413% in Σεπτ. 2023) Γεωμετρικά Κεριά (+274% Σεπτ. 2023) Καρό Κουβέρτες (+202% Σεπτ. 2023) Ριγέ Χαλιά (+90% in Ιουν. 2023)

Top 5 - Host With The Most

Κουβάδες Πάγου (+175% Μαρ. 2023) Γυάλινα Καλαμάκια(+107% Αυγ. 2023) Διαχυτές Αιθέριων Ελαίων (+93% Σεπτ. 2023) Ανοιχτήρια (+89% Μάιο 2023) Μικροί Προτζέκτορες (+84% Σεπτ. 2023)

Μεθοδολογία:

Ο δείκτης αγορών της Klarna υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των προϊόντων που πωλήθηκαν σε σχέση με τα συνολικά προϊόντα που πωλήθηκαν και αντανακλά τις πραγματικές τάσεις, ανεξάρτητα από την αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία. Οι πληροφορίες προέρχονται από online αγορές με Klarna στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2023.