Πώς η... σαντιγί βελτίωσε την ασφάλεια του νέου ηλεκτρικού Ford Explorer

Η ιστορία της ασφάλειας στην αυτοκίνηση συχνά γράφεται μέσα από μικρές, σχεδόν αόρατες, τεχνολογικές λεπτομέρειες που κάνουν τη μεγάλη διαφορά όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένουμε. Κάπως έτσι ξεκινά και η αφήγηση για ένα σύστημα ασφάλειας πίσω από το νέο ηλεκτρικό Ford Explorer. Το SUV της Ford, δεν στηρίζεται μόνο στην ηλεκτροκίνηση ή στον σύγχρονο σχεδιασμό του, αλλά και σε μια φιλοσοφία που αντιμετωπίζει την ασφάλεια ως μια διαρκή εξελικτική διαδικασία. Κάπου μέσα σε αυτή την ιστορία, απρόσμενα, κάνει την εμφάνισή της ακόμα και η… ζαχαροπλαστική, αποδεικνύοντας πως η καινοτομία πολλές φορές κρύβεται σε μέρη που κανείς δεν φαντάζεται.

Στη Ford, η δημιουργικότητα δεν έχει μία μόνο κατεύθυνση. Για ορισμένες ομάδες μηχανικών, η πρόκληση είναι η επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων σε αυτοκίνητα όπως η Mustang GTD. Άλλοι εστιάζουν στην αισθητική και στη σχεδιαστική ταυτότητα, όπως συνέβη με το νέο Ford Capri. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική κατηγορία ανθρώπων, εκείνοι που αντλούν έμπνευση από το να κάνουν κάθε νέο μοντέλο πιο ασφαλές από το προηγούμενο. Για αυτούς, η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε ίππους ή πωλήσεις, αλλά στο πόσο αποτελεσματικά ένα αυτοκίνητο μπορεί να προστατεύσει τους ανθρώπους όταν συμβεί το απρόβλεπτο.

Εν αρχή είναι η ασφάλεια

Η ιστορία της εταιρείας στον τομέα της ασφάλειας δεν είναι σημερινή. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, η Ford είχε καθιερώσει τα κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα αυτοκίνητά της, ανοίγοντας τον δρόμο για πρακτικές που αργότερα υιοθέτησε ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία. Χρόνια μετά, η εταιρεία συνέχισε να πρωτοπορεί, ενσωματώνοντας τεχνολογίες που σήμερα θεωρούνται δεδομένες, όπως το σύστημα ABS που εμφανίστηκε ως στάνταρ εξοπλισμός στο Ford Scorpio ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Αυτή η συνεχής επένδυση στην ασφάλεια αποτέλεσε τη βάση για όσα βλέπουμε σήμερα, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει πλέον τη δυνατότητα όχι μόνο να μειώνει τις συνέπειες ενός ατυχήματος αλλά πολλές φορές να το αποτρέπει.

Τα σύγχρονα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, με αισθητήρες, κάμερες και εξελιγμένα λογισμικά, συμβάλλουν στην αποφυγή μιας σύγκρουσης ή στον περιορισμό της έντασής της. Ωστόσο, όταν η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, τότε μπαίνει στο προσκήνιο η παθητική ασφάλεια. Είναι εκείνο το δεύτερο επίπεδο προστασίας, σχεδιασμένο ώστε να μειώνει όσο γίνεται τις επιπτώσεις για επιβάτες και άλλους χρήστες του δρόμου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αερόσακοι παραμένουν μία από τις πιο κρίσιμες γραμμές άμυνας.

Παρότι οι αερόσακοι έγιναν ευρέως γνωστοί τη δεκαετία του 1990, η Ford είχε ξεκινήσει να πειραματίζεται με τη συγκεκριμένη τεχνολογία ήδη από τη δεκαετία του ’70. Έκτοτε, οι μηχανικοί της δεν σταμάτησαν να αναζητούν τρόπους βελτίωσης. Στόχος τους δεν ήταν απλώς η ύπαρξη ενός ακόμη αερόσακου, αλλά η συνεχής αναβάθμιση της λειτουργίας του, η καλύτερη τοποθέτηση, η ταχύτερη απόκριση και η πιο αποτελεσματική προστασία σε πραγματικές συνθήκες.

Κατά την εξέλιξη του ηλεκτρικού Explorer, η διαδικασία δοκιμών ήταν εντατική και λεπτομερής. Όπως συμβαίνει με κάθε νέο μοντέλο, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες ελεγχόμενες δοκιμές πρόσκρουσης σε εργαστηριακά περιβάλλοντα. Τα αποτελέσματα ήταν ήδη πολύ καλά, ξεπερνώντας σε αρκετές περιπτώσεις τόσο τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και τα αυστηρά εσωτερικά πρότυπα της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά, οι μηχανικοί πίστευαν ότι υπήρχε ακόμη περιθώριο βελτίωσης, ειδικά σε ένα κρίσιμο σημείο: στη μείωση της κίνησης του σώματος των εμπρός επιβατών σε πλευρική σύγκρουση.

Η ομάδα εξέλιξης εξέτασε αρκετές ιδέες. Μία από αυτές ήταν η υιοθέτηση μιας πιο «αγωνιστικής» λύσης, με ενισχυμένες ζώνες ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα πίστας. Στην πράξη, όμως, μια τέτοια προσέγγιση κρίθηκε δύσχρηστη για την καθημερινότητα των οδηγών. Οι μηχανικοί αναζήτησαν κάτι πιο πρακτικό, χωρίς συμβιβασμούς στην αποτελεσματικότητα. Έτσι προέκυψε η ιδέα ενός αερόσακου ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό, ο οποίος θα περιόριζε την ανεπιθύμητη μετατόπιση των σωμάτων κατά τη διάρκεια μιας πλευρικής πρόσκρουσης.

Αρχικά εξετάστηκε η πιθανότητα τοποθέτησης αερόσακου οροφής πάνω από τα εμπρός καθίσματα. Ωστόσο, οι χωροταξικοί περιορισμοί δεν επέτρεπαν την εγκατάσταση ενός αερόσακου αρκετά μεγάλου για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η λύση τελικά βρέθηκε σε κάτι που υπήρχε ήδη: στον κεντρικό πλευρικό αερόσακο του καθίσματος. Οι μηχανικοί αποφάσισαν να τον επανασχεδιάσουν, προσθέτοντας έναν δεύτερο θάλαμο που βελτίωσε σημαντικά τη σταθερότητα των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης.

Τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν εντυπωσιακά. Στις δοκιμές του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP, το νέο Explorer απέσπασε τη μέγιστη συνολική αξιολόγηση πέντε αστέρων και πέτυχε βαθμολογία 15,5 στα 16 στις δοκιμές πλευρικής πρόσκρουσης. Στην επίσημη αναφορά, οι ειδικοί επεσήμαναν ότι το σύστημα μείωσης τραυματισμών μεταξύ των εμπρός επιβατών είχε καλή απόδοση, προσφέροντας ουσιαστική προστασία, ιδιαίτερα στην περιοχή του κεφαλιού. Eδώ ακριβώς η ιστορία αποκτά την πιο απρόβλεπτη στροφή της. Οι σύγχρονοι αερόσακοι φουσκώνουν χάρη σε μια πυροτεχνική γόμωση που ενεργοποιεί γεννήτρια αερίου μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά γρήγορη και αποτελεσματική, όμως συνοδεύεται από υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που αποτελεί τεχνική πρόκληση. Η Ford αναζήτησε μια διαφορετική προσέγγιση και στράφηκε σε τεχνολογία που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε κάτι τελείως διαφορετικό: στις φιάλες που βρίσκονται στα δοχεία σαντιγί.

Συνεργαζόμενη με εταιρεία που ειδικεύεται σε τέτοιου τύπου συστήματα, η αυτοκινητοβιομηχανία αξιοποίησε τη λογική της γεννήτριας ψυχρού αερίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο αερόσακος μπορεί να φουσκώνει σε σημαντικά χαμηλότερες θερμοκρασίες, διατηρώντας παράλληλα την ταχύτητα και την απόδοση που απαιτείται σε πραγματικές συνθήκες σύγκρουσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο συνδυάζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας με τεχνολογική απλότητα.



Η ιστορία αυτή δείχνει πως η καινοτομία δεν προκύπτει πάντα από κάτι εντελώς νέο. Μερικές φορές, αρκεί μια φρέσκια ματιά σε μια τεχνολογία που υπάρχει ήδη για δεκαετίες. Η Ford απέδειξε ότι ακόμη και οι αερόσακοι, μια από τις πιο ώριμες λύσεις παθητικής ασφάλειας, μπορούν να εξελιχθούν μέσα από δημιουργικές ιδέες και απρόσμενες συνεργασίες. Στο τέλος της ημέρας, πίσω από αριθμούς, δοκιμές και τεχνικές λεπτομέρειες, η ουσία παραμένει μία: να επιστρέφουν οι άνθρωποι ασφαλείς στο σπίτι τους.

