Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το αναβαθμισμένο Ford E-Tourneo Courier

Το Ford E‑Tourneo Courier είναι ένα οικογενειακό ηλεκτρικό πενταθέσιο όχημα πολλαπλών δραστηριοτήτων με τολμηρή σχεδίαση, ευρύχωρο εσωτερικό και συνδεδεμένες τεχνολογίες. Με τον πρακτικό σχεδιασμό του απευθύνεται σε ιδιώτες που επιθυμούν να κάνουν εύκολα τη μετάβαση στην ηλεκτρική εποχή. Σχεδιάστηκε για να βοηθά τους ευρωπαίους πελάτες να αξιοποιούν στο έπακρο την κάθε μέρα, προσφέροντας ευέλικτη και προσιτή ηλεκτρική κινητικότητα.

Συνδυάζοντας την εντυπωσιακή απόδοση με τις έξυπνες ικανότητες, το συναρπαστικό αυτό μοντέλο αναβαθμίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία για αυξημένη αυτονομία.

Μεγαλύτερη απόσταση με μία φόρτιση

Με τις τελευταίες αναβαθμίσεις στην μπαταρία, το E‑Tourneo Courier μπορεί να καλύψει έως και 320 km με μία πλήρη φόρτιση. Με άλλα λόγια, ακόμη και οι οδηγοί στην Ολλανδία, οι οποίοι πραγματοποιούν σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες τις μεγαλύτερες καθημερινές μετακινήσεις στην Ευρώπη μήκους 40 χλμ, θα χρειαστεί να επαναφορτίσουν την μπαταρία του αναβαθμισμένου E-Transit Courier της Ford μετά το πέρας μιας εβδομάδας.

Πού και πώς μπορώ να το φορτίσω

Η συνεργασία της Ford με την Electroverse εξασφαλίζει πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000.000 σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη. Μέσω του σχετικού app, οι πελάτες μπορούν να εντοπίζουν σταθμούς φόρτισης, να ελέγχουν την διαθεσιμότητα και τις τιμές, να σχεδιάζουν την πιο αποδοτική διαδρομή και να συνδέουν την εφαρμογή με τον Ford λογαριασμό τους. Το δημόσιο δίκτυο φόρτισης είναι ιδανικό για μεγαλύτερα ταξίδια ή για γρήγορη φόρτιση. Μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή 100 kW αυξάνουν την αυτονομία του E-Tourneo Courier κατά πάνω από 100 km, ενώ η επαναφόρτιση της μπαταρίας από 10 έως 80% διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά.

Ωστόσο, έρευνες της Ford δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των φορτίσεων γίνεται στο σπίτι. Επίσης, για όσους δεν διαθέτουν χώρο στάθμευσης, ο αριθμός των δημόσιων φορτιστών διαρκώς αυξάνεται. Σε κάθε περίπτωση, οι πελάτες μπορούν να φορτίσουν το αναβαθμισμένο E‑Tourneo Courier από 10 έως 80% σε λίγο περισσότερο από 3 ώρες όταν το όχημα συνδεθεί με παροχή AC με ισχύ 11 kW. Έτσι, οι ιδιοκτήτες έχουν την δυνατότητα να αξιοποιούν τα χαμηλότερα τιμολόγια νυχτερινού ρεύματος στο σπίτι ή τους πιο οικονομικούς δημόσιους φορτιστές AC.

Πώς το E-Tourneo Courier ταιριάζει με τις ανάγκες της οικογενειακής ζωής

Το E‑Tourneo Courier διαθέτει πληθώρα έξυπνων λύσεων που κάνουν την καθημερινή ζωή της οικογένειας ακόμα πιο εύκολη. Οι πίσω πόρτες είναι συρόμενες, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο να χτυπήσουν κατά λάθος σε άλλο όχημα ή εμπόδιο.

Τα μεγάλα ανοίγματα των θυρών διευκολύνουν την πρόσβαση και την ασφαλή τοποθέτηση των παιδιών σε παιδικά καθίσματα, τα οποία υποστηρίζονται από δύο βάσεις Isofix στο πίσω μέρος. Υπάρχει επίσης ένα κρυφό ντουλαπάκι στον χώρο αποσκευών. Εκεί μπορούν να φυλαχτούν ξεχωριστά βρεγμένα, βρώμικα ή πολύτιμα αντικείμενα. Ένας δεύτερος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το καπό (frunk) μπορεί να φιλοξενήσει το καλώδιο φόρτισης, ένα σακίδιο ή τσάντες με ψώνια.

Για ακόμα μεγαλύτερες μεταφορικές απαιτήσεις, η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων δίνει τη δυνατότητα για φόρτωση αντικειμένων μήκους άνω των 1,4 m – ιδανικό για έπιπλα, τσάντες γκολφ, ποδήλατα ή υλικά για κατασκευές «Do It Yourself».

Πολλές φορές το αυτοκίνητο μπορεί να επιτελέσει ρόλο προσωρινού γραφείου, τραπεζαρίας ή και playroom. Η πρακτική κεντρική κονσόλα του E-Tourneo Courier επιτρέπει στους πελάτες να οργανώνουν τον αποθηκευτικό χώρο για όλα όσα χρειάζονται – από laptop, μπουκάλια νερού και σνακ έως κλειδιά και μαντηλάκια.

Πώς είναι η ζωή στο E-Tourneo Courier

Η άνεση ξεκινά πριν καν το όχημα διανύσει τα πρώτα μέτρα. Υπάρχει η δυνατότητα για ρύθμιση της θερμοκρασίας της καμπίνας και ξεθάμπωμα του παρμπρίζ όσο η μπαταρία φορτίζεται. Αυτή η λειτουργία, γνωστή ως pre-conditioning, έχει σχεδιαστεί για να κάνει τα ταξίδια πιο άνετα και αποδοτικά.

Τα καθίσματα του E‑Tourneo Courier είναι υπερυψωμένα σε σχέση με αυτά ενός συνηθισμένου αυτοκινήτου, προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα. Η ψηλή οροφή, σε συνδυασμό με τα μεγάλα παράθυρα, εξασφαλίζουν άφθονο χώρο για το κεφάλι και φυσικό φως.

Το Android Auto, το Apple CarPlay και η συνδεσιμότητα 5G περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, διευκολύνοντας την πλοήγηση, τη φόρτιση, το streaming ήχου και τις τηλεφωνικές κλήσεις.

Το E-Tourneo Courier κινείται αθόρυβα και ομαλά όπως και κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Διαθέτει επίσης επιλέξιμη λειτουργία για οδήγηση με ένα πεντάλ, που απλοποιεί την κίνηση στην πόλη. Ταυτόχρονα με όλα αυτά, αυξάνει την αποδοτικότητα, επαναφορτίζοντας την μπαταρία κατά την επιβράδυνση.

Οδηγώντας με ένα πεντάλ, το αυτοκίνητο επιβραδύνει απαλά μόλις ο οδηγός σηκώσει το πόδι του από το γκάζι, μέχρι να ακινητοποιηθεί πλήρως. Η εξοικείωση με το σύστημα είναι εύκολη και η οδήγηση στη ροή της κυκλοφορίας γίνεται πιο ξεκούραστη και άνετη.

Είναι εύκολο να ζεις με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Οι ηλεκτροκινητήρες έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη σε σύγκριση με έναν συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης - κάτι που σημαίνει μειωμένες ανάγκες συντήρησης. Το E-Tourneo Courier απαιτεί τακτικό σέρβις μόνο κάθε 2 χρόνια, ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα. Η συντήρηση πραγματοποιείται σε οποιονδήποτε επίσημο συνεργάτη της Ford.

Όπως συμβαίνει και στα σύγχρονα smartphone, το αναβαθμισμένο E-Tourneo Courier μπορεί να λαμβάνει ασύρματες ενημερώσεις που προσθέτουν νέες ή βελτιωμένες λειτουργίες.

Έτσι, οι πελάτες έχουν πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού και βελτιστοποιημένη απόδοση, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε επίσημο συνεργάτη της Ford.

Στην καθημερινότητα, η εφαρμογή Ford ενημερώνει τους πελάτες για την θέση του οχήματος και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Επίσης, επιτρέπει το κλείδωμα/ξεκλείδωμα των θυρών από απόσταση. Μπορεί επίσης να ειδοποιεί τους οδηγούς για θέματα σχετικά με την συντήρηση - εφόσον εντοπιστούν προβλήματα, όπως για παράδειγμα χαμηλή πίεση ελαστικών.