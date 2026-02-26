Η Ford... ηλεκτριζει το Le Mans

Με 125 χρόνια ιστορίας και πρωτοπορίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford έφερε το παρόν και μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας στην θρυλική πίστα του Le Mans. Στα πλαίσια της εκδήλωσης «Go Electric Go On Track Go Ford» περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα επιβατικά και επαγγελματικά ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας Ford.

Σε ένα μοναδικό event που συνδύασε την μοναδική κληρονομιά των εμβληματικών νικών της στη συγκεκριμένη πίστα με την καινοτομία της ηλεκτροκίνησης, περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα προηγμένα EV της Ford σε έναν «ιερό» χώρο στον οποίο η αμερικανική εταιρεία έχει γράψει ιστορία.

Από το 1966, όταν το θρυλικό GT40 κατέκτησε την πρώτη από τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες του στον 24ωρο αγώνα του Le Mans, μέχρι και στις μέρες μας, η Ford έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με την ταχύτητα και την καινοτομία.

Σήμερα, συνεχίζει να πρωτοπορεί, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και μεταφέροντας αυτή την κληρονομιά στα αμιγώς ηλεκτρικά της οχήματα. Η εκδήλωση «Go Electric Go On Track Go Ford» έδωσε στην πίστα μια διαφορετική αύρα και ενέργεια, όπου οι συμμετέχοντες δοκίμασαν ολόκληρη την γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας - από το δυναμικό Puma Gen-E και το πολυτάλαντο Explorer, μέχρι το σπορ Capri και την εμβληματική Mustang Mach-E. Από την εκδήλωση δεν έλειψαν και τα επαγγελματικά EV της Ford Pro, όπως τα E-Transit Courier, E-Transit Custom, E-Transit και E-Tourneo Custom MSRT, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτρική κινητικότητα είναι για όλους.

Οι γρήγοροι γύροι στην πίστα του Le Mans δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς όπως ο Olivier Pla αποκάλυψαν τις μοναδικές δυνατότητες των σύγχρονων EV της Ford – από την αστραπιαία επιτάχυνση μέχρι την απαράμιλλα σπορ συμπεριφορά τους. Στο περιθώριο της εκδήλωσης «Go Electric Go On Track Go Ford», οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες - όπως εκείνη ενός οδηγού του οποίου ο πατέρας αγωνίστηκε στο Le Mans το 1929 – και συζήτησαν θέματα με ιδιαίτερη σημασία για τους ιδιοκτήτες EV, όπως η φόρτιση, η μέγιστη αξιοποίηση των χαρακτηριστικών συνδεσιμότητας, η απρόσκοπτη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής κινητικότητας στην καθημερινή ζωή και η χρήση της για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας των επαγγελματιών.