Πώς σχηματίζονται οι ρυτίδες: Νέα μελέτη εξηγεί γιατί το δέρμα γερνά με τόσο χαρακτηριστικό τρόπο

Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Binghamton στις ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials αναφέρει ότι οι χαρακτηριστικές ρυτίδες που σχηματίζονται όταν γελάμε δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της έκφρασης, αλλά προϊόν μιας χρόνιας μηχανικής καταπόνησης που υφίσταται το δέρμα μας καθημερινά.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα δέρματος από ανθρώπους ηλικίας 16 έως 91 ετών, εφαρμόζοντας ήπιες δυνάμεις, ώστε να προσομοιώσουν την καταπόνηση που δέχεται το δέρμα στην καθημερινότητά. Η μελέτη αποκάλυψε ότι όσο μεγαλώνουμε, η κίνηση που κάνει το δέρμα όταν τεντώνεται και επιστρέφει στην αρχική του θέση γίνεται πιο έντονη, με αποτέλεσμα να προκαλείται πτύχωση και, τελικά, ρυτίδωση. Η φθορά μοιάζει με εκείνη που παθαίνει ένα τζιν παντελόνι που φοράμε συχνά: σταδιακά σχηματίζονται μόνιμες τσακίσεις στα ίδια σημεία.

Η επιδερμίδα δεν είναι ποτέ τελείως χαλαρή

Το ανθρώπινο δέρμα δεν είναι ποτέ τελείως χαλαρό, ακόμα και όταν ξεκουραζόμαστε. Βρίσκεται διαρκώς σε μια ελαφρώς τεντωμένη κατάσταση, και αυτό έχει συνέπειες όσο περνούν τα χρόνια. Η εξωτερική στιβάδα γίνεται πιο σκληρή, ενώ τα βαθύτερα στρώματα χάνουν τη δομική τους στήριξη, κυρίως λόγω μείωσης του κολλαγόνου. Αυτές οι αλλαγές επιδρούν συνολικά στην αντοχή και την εμφάνιση της επιδερμίδας.

Το δέρμα χάνει υγρά με την ηλικία

Ένα επιπλέον εύρημα της έρευνας ήταν ότι με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα χάνει σταδιακά υγρά, γεγονός που μειώνει τον όγκο του και εντείνει τη δημιουργία ρυτίδων. Η ιδιότητα αυτή, γνωστή ως ποροελαστικότητα, σημαίνει ότι το δέρμα συμπεριφέρεται κάπως σαν ένα εύκαμπτο υλικό που, όταν τεντώνεται προς τη μία κατεύθυνση, συρρικνώνεται προς την άλλη. Αυτό εντείνεται με την ηλικία, οδηγώντας το δέρμα σε υπερβολική σύσπαση και, τελικά, σε πτύχωση.

Η συγκεκριμένη μελέτη δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική ερμηνεία των ρυτίδων. Ενδέχεται να προσφέρει νέα δεδομένα για τη μελέτη ασθενειών του δέρματος και όχι μόνο. Οι ερευνητές τονίζουν πως οι ίδιες τεχνικές ανάλυσης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε άλλους ιστούς του σώματος, όπως ο εγκέφαλος, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα και άλλες μορφές πτυχώσεων σε βιολογικά συστήματα.

Η προστασία από τον ήλιο παραμένει το πιο αποτελεσματικό «όπλο»

Η έρευνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σε πρακτικό επίπεδο, ειδικά στον τομέα των καλλυντικών και των αντιγηραντικών προϊόντων. Μετρώντας και κατανοώντας τις πραγματικές αλλαγές που συμβαίνουν στο δέρμα, θα μπορούμε πλέον να αξιολογούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που υπόσχονται πιο νεανική επιδερμίδα. Τα ευρήματα ενισχύουν επίσης τη σημασία της προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία, αφού η χρόνια έκθεση στον ήλιο φαίνεται να επιταχύνει τη διαδικασία γήρανσης – κάτι που έχει ήδη αποδειχθεί και επιβεβαιώνεται ξανά μέσα από αυτή την έρευνα.