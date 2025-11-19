Πώς θα συνεχιστεί η κακοκαιρία - Καταιγίδες και στο βάθος... κρύα «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας

Σε μια «χειμωνιάτικη» πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες μέρες προχώρησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέροντας πως το κύμα κακοκαιρίας που έχει ξεκινήσει ήδη από την Τρίτη (18/11) να πλήττει τη χώρα κυρίως στα βορειοδυτικά, θα συνεχίσει την επέλασή της και σε άλλες περιοχές.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει πως ορισμένες περιοχές της Ηπείρου παραμένουν στην «πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα». Την ίδια ώρα μέχρι και το Σάββατο (22/11) θα συνεχίζει η ήπια μεταφορά αφρικάνικης σκόνης ενώ από την Κυριακή (23/11) «δεν αποκλείεται να πάρουμε μια γεύση από Χειμώνα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα..."

Καλημέρα!

Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική Ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.

Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11.

Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση από Χειμώνα, ωστόσο προς το παρών δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια».