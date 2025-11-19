Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» σήμερα η κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας αναμένεται να «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, όπου θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Ωστόσο, θα παραμείνουν οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Meteo, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στα βορειότερα τμήματα της Μακεδονίας, στη Θράκη και στη Νότια Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.



Η θερμοκρασία στη δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 20, στην Ήπειρο και στηδυτική Στερεά από 13 έως 20, στην υπόλοιπη Στερεά από 12 έως 21, στην Πελοπόννησο από 7 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 21, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 20, στις Κυκλάδες από 17 έως 20, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 21 και στην Κρήτη από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλα ύψη βροχής στην Ήπειρο την Τρίτη

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη 18/11, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, στην Ήπειρο, σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας καθώς και σε ορεινές περιοχές της Ροδόπης.



Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Meteo

Τέλος, πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφηκαν στους μετεωρολογικούς σταθμούς στις τρεις αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα, με θυελλώδεις ανέμους (ριπές >100 km/h) καθώς και έντονη βροχόπτωση.