Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος 2026: Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Κυριακή στην Ποσειδώνος

Η παραλιακή λεωφόρος της Αθήνας ετοιμάζεται να φορέσει τα «αθλητικά» της. Την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, οι κορυφαίοι δρομείς, θα βρεθούν στο Φάληρο για τον 17ο Διεθνή Ποσειδώνιο Ημιμαραθώνιο. Ωστόσο, η μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού φέρνει μαζί της σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές που θα επηρεάσουν τις μετακινήσεις εκατοντάδων οδηγών.

Αν σχεδιάζετε την κυριακάτικη βόλτα σας προς τα νότια προάστια ή το Σούνιο, καλό θα ήταν να οπλιστείτε με υπομονή και να μελετήσετε τον χάρτη των ρυθμίσεων. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος και κεντρικοί άξονες σε Παλαιό Φάληρο και Άλιμο θα παραμείνουν κλειστοί για αρκετές ώρες, δίνοντας τη θέση τους σε δρομείς από όλο τον κόσμο.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν και πότε

Η Τροχαία έχει ανακοινώσει αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, από τις 05:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της Λεωφόρου Συγγρού (θέση Ψαλίδι) μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αμφιθέας.

Παλαιά Λεωφόρος Ποσειδώνος: Στο τμήμα από την οδό Ιωάννου Φιξ έως τη Νέα Λεωφόρο Ποσειδώνος, επίσης στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Οδός Ιωάννου Αυγέρη: Εδώ τα μέτρα ξεκινούν νωρίτερα, από τις 04:00, με πλήρη διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από το Θ/Κ «Αβέρωφ» και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Π. Φαλήρου.

Πώς θα κινηθούν οι οδηγοί: Οι εναλλακτικές διαδρομές

Για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεως, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω παράπλευρων οδών. Οι βασικές επιλογές είναι:

Από Αθήνα προς Γλυφάδα: Τα οχήματα που κατεβαίνουν τη Συγγρού θα οδηγούνται μέσω της Λεωφόρου Αμφιθέας για να ξαναβγούν στην Ποσειδώνος μετά το κλειστό τμήμα.

Από Πειραιά προς Γλυφάδα: Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω των οδών Ζησιμοπούλου, Αγίων Αναργύρων ή Δημοσθένους, με τελικό προορισμό τη Λεωφόρο Αμφιθέας.

Οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία. «Η ασφάλεια όλων είναι προτεραιότητα», τονίζουν οι αρχές, ζητώντας από τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στα σημεία των αγώνων ή να επιλέξουν έγκαιρα τις προτεινόμενες παρακάμψεις.

