Πόσο κοντά βρισκόμαστε στο «τέλος»; Το Ρολόι της Αποκάλυψης και οι φόβοι για το 2026

Οι προβλέψεις μόνο καθησυχαστικές δεν είναι. Σήμερα Τρίτη (27/1), επιστήμονες και ειδικοί ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τη νέα ένδειξη του «Ρολογιού της Αποκάλυψης», ενός συμβολικού δείκτη που αποτυπώνει πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην απόλυτη καταστροφή.

Όπως αναφέρει η New York Post, η επίσημη παρουσίαση του Ρολογιού της Αποκάλυψης για το 2026 θα παρουσιαστεί σε ζωντανή συνέντευξη Τύπου στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), με τη συμμετοχή της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Maria Ressa, καθώς και ειδικών σε κρίσιμους τομείς όπως τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή, τις βιολογικές απειλές και άλλα... αισιόδοξα πράγματα.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δημιουργήθηκε το 1947, στην κορύφωση του φόβου για έναν επικείμενο πυρηνικό πόλεμο, ως μεταφορά για το πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην αυτοεξόντωση. Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, έδειχνε επτά λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Σήμερα, βρίσκεται μόλις 89 δευτερόλεπτα πριν από το «μηδέν» — πιο κοντά από ποτέ δηλαδή...

Κάθε χρόνο, η ένδειξη επανεξετάζεται με βάση τους κινδύνους που προέρχονται αποκλειστικά από ανθρώπινες επιλογές. Στόχος δεν είναι η τρομοκράτηση, αλλά η αφύπνιση: να λειτουργήσει ως «καμπανάκι» για τις πιο επείγουσες υπαρξιακές απειλές του πλανήτη.

Οι κίνδυνοι που προκαλούν «πονοκέφαλο»

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για το 2026 δεν είναι και τόσο ευοίωνες. Ειδικοί προειδοποιούν ότι το ρολόι ενδέχεται να μετακινηθεί ακόμη πιο κοντά στα μεσάνυχτα, λόγω της ύπαρξης περίπου 12.000 πυρηνικών όπλων παγκοσμίως, της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και της κατάρρευσης των μηχανισμών ελέγχου εξοπλισμών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η λήξη της συνθήκης New START, που περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια ΗΠΑ και Ρωσίας. Για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, ενδέχεται να μην υπάρχει καμία δεσμευτική συμφωνία ελέγχου πυρηνικών εξοπλισμών μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Παράλληλα, η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης προστίθεται πλέον στους παράγοντες υπαρξιακού κινδύνου. Ερευνητές προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη υπερευφυών συστημάτων θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου απειλητική με τα πυρηνικά όπλα, ειδικά αν συνδυαστεί με βιοτεχνολογία και στρατιωτικές εφαρμογές.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, το πρόβλημα δεν είναι ένα μεμονωμένο σενάριο καταστροφής, αλλά η ταυτόχρονη συσσώρευση κινδύνων: πυρηνικά, τεχνητή νοημοσύνη, γεωπολιτική αποσταθεροποίηση και κατάρρευση διεθνών θεσμών.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δεν προβλέπει το μέλλον. Μας υπενθυμίζει, όμως, ότι η πορεία προς αυτό παραμένει -ακόμη- ανθρώπινη επιλογή.