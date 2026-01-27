Το Ρολόι της Αποκάλυψης «μίλησε»: Πόσο κοντά στην ολική καταστροφή μετακινήθηκε

Το «Ρολόι της Αποκάλυψης», μια μεταφορά για το πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην αυτοαφανισμό, μετακίνησε τους δείκτες του στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, το πλησιέστερο σημείο που έχει καταγραφεί πριν την καταστροφή.

«Η ανθρωπότητα δεν έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο όσον αφορά στα υπαρξιακά ζητήματα που μας θέτουν όλους σε κίνδυνο», δήλωσε η Αλεξάνδρα Μπελ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin of the Atomic Scientists. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα από τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή και τις ανατρεπτικές τεχνολογίες αυξάνονται, δήλωσε η Μπελ. «Κάθε δευτερόλεπτο μετράει και ο χρόνος μας τελειώνει», σημείωσε.

Οι παράγοντες που προκαλούν τη μετατόπιση των δεικτών

Ο Ντάνιελ Χολτζ, πρόεδρος του συμβουλίου επιστήμης και ασφάλειας του Bulletin που ορίζει το «Ρολόι της Αποκάλυψης» και καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, δήλωσε ότι οι μεγάλες χώρες έγιναν πιο επιθετικές, αντιμαχόμενες και εθνικιστικές τον τελευταίο χρόνο. Ο Χολτς σημείωσε επίσης ότι μια συνθήκη στρατηγικών όπλων του 2010 μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας πρόκειται να λήξει την επόμενη εβδομάδα.

«Για πρώτη φορά μετά από πάνω από μισό αιώνα, τίποτα δεν θα εμποδίσει μια ανεξέλεγκτη κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Χολτς.

Σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ο Χολτς τόνισε ότι το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα και η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. «Οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι καταιγίδες συνεχίζουν να εντείνονται και να γίνονται πιο ασταθείς, και αυτό μόνο θα χειροτερέψει» ανέφερε.

Ο Χολτζ προειδοποίησε επίσης για μια πιθανή κούρσα εξοπλισμών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να έχει τρομερές συνέπειες. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια σημαντική και επιταχυνόμενη ανατρεπτική τεχνολογία. Ενισχύει επίσης την παραπληροφόρηση γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την αντιμετώπιση όλων των άλλων απειλών που εξετάζουμε», δήλωσε.

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για αυτό που χαρακτήρισε «την αυξανόμενη άνοδο των εθνικιστικών αυταρχικών καθεστώτων». «Αν ο κόσμος διασπαστεί σε μια προσέγγιση μηδενικού αθροίσματος, εμείς εναντίον αυτών, αυξάνεται η πιθανότητα να χάσουμε όλοι», είπε ο Χολζ.

Ο Χολτζ σημείωσε επίσης τους δύο θανατηφόρους πυροβολισμούς της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι αυτόν τον μήνα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα και αυτό που χαρακτήρισε «διάβρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων των Αμερικανών πολιτών».

«Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν οι κυβερνήσεις καθίστανται ανεύθυνες απέναντι στους πολίτες τους, ακολουθούν συγκρούσεις και δυστυχία», δήλωσε ο Χολτς.

Πότε υιοθετήθηκε η διαδικασία;

Το Bulletin παρουσίασε για πρώτη φορά το «ρολόι» το 1947, μετά τη χρήση ατομικών βομβών από τις ΗΠΑ εναντίον της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ομάδα αναφέρει ότι οι στόχοι της είναι να «βοηθήσει στην προώθηση εφαρμόσιμων ιδεών για τη μείωση των υπαρξιακών απειλών».

Η μεγαλύτερη απόκλιση που έχει σημειώσει το ρολόι από τα μεσάνυχτα ήταν στα 17 λεπτά το 1991, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την υπογραφή μιας συνθήκης στρατηγικών όπλων μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των ΗΠΑ για τη μείωση των πυρηνικών τους οπλοστασίων.

Τα τελευταία χρόνια, ο χρόνος πλησιάζει όλο και πιο κοντά στα μεσάνυχτα. Η δεκαετία του 2020 ξεκίνησε με τον χρόνο να μετακινείται στα 100 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, με την ομάδα να λέει ότι οι κυβερνοεπιθέσεις επιδεινώνουν την απειλή που θέτουν ο πυρηνικός πόλεμος και η κλιματική αλλαγή, υπονομεύοντας την ικανότητα της κοινωνίας να αντιδράσει σε οποιοδήποτε από τα δύο.

Το ρολόι παρέμεινε σε αυτή τη θέση για τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι το 2023, όταν μετακινήθηκε στα 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, κυρίως λόγω των αυξανόμενων κινδύνων που, σύμφωνα με την ομάδα, έθετε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρέμεινε σε αυτή τη ρύθμιση το 2024.

Το 2025, το ρολόι μετακινήθηκε ένα δευτερόλεπτο πιο κοντά στα μεσάνυχτα, με την ομάδα να τονίζει: «Παρά τα αδιαμφισβήτητα σημάδια κινδύνου, οι εθνικοί ηγέτες και οι κοινωνίες τους δεν έχουν κάνει ό,τι χρειάζεται για να αλλάξουν πορεία».