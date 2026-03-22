Πότε έφτασαν οι άνθρωποι στην Αμερική - Η επανεξέταση του Μόντε Βέρντε που αλλάζει όσα ξέραμε

Στις όχθες ενός ρυακιού που ρέει μέσα από ένα εύκρατο τροπικό δάσος στο νότιο τμήμα της Χιλής, μια μικρή ομάδα κυνηγών-συλλεκτών κατασκήνωσε για λίγο, ίσως για μερικούς μήνες. Όταν έφυγαν, άφησαν πίσω τους αρκετά στοιχεία για την καθημερινή τους ζωή.

Όπως σημειώνει το nationalgeographic, η ανακάλυψη του αρχαίου καταυλισμού, που ονομάζεται Μόντε Βέρντε, συγκλόνισε τους αρχαιολόγους τη δεκαετία του 1970, καθώς ανέτρεψε τις μακροχρόνιες παραδοχές σχετικά με το πότε και πού έφτασαν οι πρώτοι άνθρωποι στην Αμερική.

Οι αρχικές χρονολογήσεις με ραδιοάνθρακα από τον χώρο υποδείκνυαν ότι τα ευρήματα αποτελούν ίσως τα παλαιότερα στοιχεία για την παρουσία ανθρώπων στην Αμερική που είχαν ανακαλυφθεί μέχρι τότε. Επίσης, ανάγκασε τους αρχαιολόγους να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έφτασαν στην Αμερική - συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ορισμένοι να έφτασαν με πλοίο αντί δια ξηράς.

Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science αμφισβητεί την επικρατούσα θεωρία σχετικά με το Μόντε Βέρντε και αναζωπυρώνει τις συζητήσεις για το πότε εμφανίστηκαν οι πρώτοι άνθρωποι στην Αμερική.



Είναι το τελευταίο, σημαντικό και πλέον μυστηριώδες κεφάλαιο της ιστορίας της ανθρώπινης προέλευσης. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι ο homo sapiens εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από περίπου 300.000 χρόνια, στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Ευρώπη και την Ασία πριν από περίπου 100.000 χρόνια και πολύ αργότερα έφτασε στον Νέο Κόσμο.



«Ξαφνικά, ο εμβληματικός χώρος που άλλαξε τον τρόπο σκέψης μας σχετικά με το πότε και πώς έφτασαν οι πρώτοι άνθρωποι στην Αμερική αμφισβητείται με στοιχεία που φαίνονται πολύ πειστικά», λέει ο Τεντ Γκέμπελ, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας που δεν συμμετείχε στη νέα έρευνα. «Θα είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση τους επόμενους μήνες και χρόνια», προσθέτει ο Γκέμπελ.

Επανεξέταση μιας εμβληματικής ανακάλυψης

Η περιοχή κοντά στο Μόντε Βέρντε είναι μια καταπράσινη εξοχή χωρίς ορατά στοιχεία αρχαίων καταυλισμών. Όμως, όταν οι αρχικοί ερευνητές έμαθαν ότι οι ντόπιοι είχαν βρει τυχαία ένα εκτεθειμένο δόντι μαστόδοντα, κατάλαβαν ότι έπρεπε να αρχίσουν να σκάβουν.



Η ανακάλυψη του Μόντε Βέρντε προκάλεσε επιστημονική αίσθηση, καθώς η χρονολόγηση με ραδιοάνθρακα θραυσμάτων ξύλου και άλλων οργανικών υλικών που βρέθηκαν κοντά στα λίθινα εργαλεία υποδείκνυε ότι ο χώρος ήταν περίπου 14.500 ετών. Αυτό υπονοούσε ότι θα μπορούσε να είναι 1.500 χρόνια παλαιότερος από τον πολιτισμό Κλόβις της Βόρειας Αμερικής, ο οποίος αποτελούσε από καιρό το σημείο αναφοράς για την παλαιότερη ανθρώπινη παρουσία στην Αμερική και ο οποίος διακρίνεται από τις αυλακωτές αιχμές δόρατος που βρέθηκαν για πρώτη φορά στο Νέο Μεξικό.



«Το Μόντε Βέρντε άλλαξε εντελώς τη συζήτηση», λέει η Μίριαν Λίζα Άλβες Φοραντσέλι Πατσέκο, αρχαιολόγος στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Κάρλος της Βραζιλίας, η οποία δεν συμμετείχε στη νέα μελέτη. «Έκανε τους ανθρώπους να ξανασκεφτούν και να θέσουν νέα ερωτήματα σχετικά με άλλους αρχαιολογικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Νότια Αμερική», λέει.



Στη νέα μελέτη του Science, η πρώτη ανεξάρτητη ομάδα ερευνητών που αξιολόγησε το Μόντε Βέρντε τα τελευταία 50 χρόνια υποδηλώνει ότι ο χώρος μπορεί να είναι πολύ νεότερος από ό,τι πιστευόταν, ίσως λιγότερο από 8.000 ετών.

Όταν οι συν-συγγραφείς της μελέτης Τοντ Σουρόβελ και Κλάουντιο Λατόρε Ιντάλγκο επισκέφτηκαν για πρώτη φορά το Μόντε Βέρντε στις αρχές του 2022, παρατήρησαν ότι βρισκόταν στην πλημμυρική πεδιάδα ενός ελικοειδούς προϊστορικού ρέματος, που σήμερα ονομάζεται Χιντσιχουάπι Κρικ.



Η ανάλυσή τους σχετικά με τη γεωλογία υποδηλώνει ότι το ρέμα άλλαξε πορεία κατά τη διάρκεια μιας ζεστής και ξηρής κλιματικής φάσης, περίπου 10.000 χρόνια πριν, λέει ο συν-συγγραφέας Latorre, παλαιοοικολόγος στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Χιλής.

Όταν η στάθμη της θάλασσας έπεσε, το ρέμα χάραξε μια βαθύτερη κοίτη στην πλαγιά του λόφου, παρασύροντας καλά διατηρημένα θραύσματα ξύλου της Εποχής των Παγετώνων και άλλα οργανικά υλικά, τα οποία είχαν αποκαλυφθεί λόγω της υποχώρησης των παγετώνων, και τα επανατοποθέτησε κοντά στον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό, υποστηρίζουν, ενδέχεται να έχει επηρεάσει αρνητικά προηγούμενες προσπάθειες χρονολόγησης του χώρου.



«Όταν χρονολογούμε το ξύλο, χρονολογούμε πότε σχηματίστηκε αυτό το ξύλο. Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να χρονολογούμε πότε ζούσαν εκεί οι άνθρωποι», λέει ο συν-συγγραφέας Surovell, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Γουαϊόμινγκ. «Αυτό είναι ένα παλιό πρόβλημα με το ξύλο».

«Το επιχείρημα είναι πολύ απλό και πειστικό. Συνειδητοποίησαν μια τυπική διαδικασία διάβρωσης που μετέφερε υλικό από το ένα μέρος στο άλλο», λέει ο Calogero Santoro, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Tarapacá στη Χιλή, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

«Από ό,τι μπορώ να δω, η εργασία είναι πολύ καλά εκτελεσμένη. Η ανάλυση της ιζηματολογίας και της στρωματογραφίας φαίνεται ακριβής», λέει ο Thomas Stafford, ερευνητής γεωχημικός και γεωχρονολόγος στο Stafford Research στο Νέο Μεξικό, ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στην έρευνα. «Είναι θετικό το γεγονός ότι μια εντελώς διαφορετική ομάδα ερευνητών ανέλαβε να εξετάσει το θέμα», προσθέτει.



Οι νέοι ερευνητές εξέτασαν επίσης μια άλλη σειρά στοιχείων, εντοπίζοντας ένα στρώμα ηφαιστειακής τέφρας δίπλα στο ρέμα, όπου πιστεύουν ότι η αρχική στρωματογραφική ακολουθία έχει διατηρηθεί και δεν έχει αλλοιωθεί από τη ροή του ρέματος. Με βάση τη θέση της τέφρας, υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα του Μόντε Βέρντε πρέπει να έχουν αποτεθεί πιο πρόσφατα. Προηγούμενη έρευνα έχει προσδιορίσει ότι η ηφαιστειακή τέφρα, η οποία έχει μια μοναδική χημική υπογραφή και είναι γνωστή στην περιοχή, είναι 11.000 ετών.

Ωστόσο, ο Tom Dillehay, αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου Vanderbilt και ένας από τους αρχικούς ερευνητές που ανέσκαψαν το Μόντε Βέρντε, αμφισβητεί τα νέα ευρήματα. «Πιστεύετε πραγματικά ότι 50 χρόνια έρευνας σε έναν τόπο από περισσότερους από 80 ειδικούς από πολλές διαφορετικές επιστημονικές ειδικότητες από όλον τον κόσμο, ήταν ένα τόσο μεγάλο λάθος;», γράφει σε ένα email.



Ο συν-συγγραφέας Surovell αναγνωρίζει ότι θα υπάρχει πάντα περιθώριο αμφιβολίας, επειδή κανείς δεν μπορεί να επαναλάβει την ανασκαφή της αρχικής ομάδας ακριβώς στο ίδιο σημείο. «Μόλις σκάψω ένα τμήμα ενός χώρου, κανείς δεν μπορεί να επιστρέψει και να σκάψει ακριβώς αυτό που έκανα εγώ», τονίζει.