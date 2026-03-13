Ιστορική ανακάλυψη: Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο νότιο Ιράκ

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι εντόπισαν την τοποθεσία μιας από καιρό χαμένης πόλης που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος – ενός ακμάζοντος λιμανιού που κάποτε συνέδεε την αρχαία Μεσοποταμία απευθείας με τα εμπορικά δίκτυα του Περσικού Κόλπου.



Ο οικισμός, που αναφέρεται ως «Αλεξάνδρεια στον Τίγρη», πιστεύεται ότι βρίσκεται στο νότιο Ιράκ κοντά στον Κόλπο, με τις αρχικές αναφορές να περιγράφουν την ανακάλυψη ως «απολύτως εκπληκτική».

Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες της ιστορίας μέχρι την ηλικία των 30 ετών.



Ενώ η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη στον φάρο και τη βιβλιοθήκη της, η Αλεξάνδρεια στον Τίγρη παρέμενε άγνωστη και βρισκόταν περισσότερο στους θρύλους παρά στους χάρτες – μέχρι τώρα, σύμφωνα με το Fox News.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η τοποθεσία ταιριάζει με τις προσδοκίες για ένα στρατηγικά τοποθετημένο λιμάνι που συνδέει την ποτάμια κυκλοφορία στον Τίγρη με τις θαλάσσιες διαδρομές κατά μήκος του Κόλπου και πέρα από αυτόν.

Κατά τη διάρκεια της ακμής της, η πόλη θα λειτουργούσε ως κρίσιμος κόμβος για εμπορεύματα, ιδέες και ανθρώπους που ταξίδευαν μεταξύ της καρδιάς της Μεσοποταμίας και του ευρύτερου αρχαίου κόσμου.



Με την πάροδο των αιώνων, θάφτηκαν σταδιακά οι αρχαίες ακτές και οι οικισμοί. Αν προσθέσουμε σε αυτό την άνοδο και την πτώση των αυτοκρατοριών, τις μεταβαλλόμενες εμπορικές οδούς και τα τραύματα των σύγχρονων πολέμων, τα απομεινάρια της πόλης εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο.



«Εκπληκτική η ποιότητα των ευρημάτων»

Γεωφυσικές σαρώσεις υψηλής ανάλυσης και εικόνες από drones έχουν πλέον αποκαλύψει οχυρωματικά τείχη, δίκτυα δρόμων, οικοδομικά τετράγωνα και βιομηχανικές περιοχές.



Συγκροτήματα ναών, εργαστήρια με κλιβάνους και φούρνους, καθώς και στοιχεία για ένα σύστημα λιμανιών και καναλιών έχουν επίσης αποκαλυφθεί κάτω από το έδαφος – μια σπάνια, ολοκληρωμένη εικόνα μιας αρχαίας μητρόπολης.



Ο Στέφαν Χάουζερ, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας, δήλωσε στο Fox News Digital ότι η ποιότητα των ευρημάτων είναι «απολύτως εκπληκτική», με τους τοίχους των κτιρίων να εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια και τη διατήρησή τους να είναι «εκπληκτικά καλή».



Η έκταση της πόλης είναι τεράστια – περίπου 2,5 τετραγωνικά μίλια (περίπου 6,5 km²) – η οποία, όπως λέει, ισούται ή και ξεπερνά ορισμένες μεγάλες πρωτεύουσες της εποχής.



Οι ανασκαφές στον χώρο ξεκίνησαν τη δεκαετία του 2010 υπό την καθοδήγηση των Βρετανών αρχαιολόγων Τζέιν Μουν, Ρόμπερτ Κίλικ και Στιούαρτ Κάμπελ, αλλά η πρόοδος ήταν σταδιακή και συχνά επικίνδυνη λόγω των περιόδων σύγκρουσης και του ελέγχου από εξτρεμιστές.