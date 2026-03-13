Οι τελευταίες στιγμές της Πομπηίας σε νέα συγκλονιστική έκθεση: Στο φως 22 από τα καλύτερα εκμαγεία

Η πρώτη μόνιμη έκθεση των γύψινων εκμαγείων της Πομπηίας είναι γεγονός στην Ιταλία, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους σκοτώθηκαν βάναυσα όταν κατακλύστηκαν από την τέφρα στην ιστορική έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., που κατέστρεψε ένα από τα πιο ακμάζοντα και πολυτελή θέρετρα της αρχαίας Ρώμης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post, η έκθεση περιλαμβάνει 22 από τα καλύτερα διατηρημένα εκμαγεία από τα 100 συνολικά που κατασκευάστηκαν, όταν οι αρχαιολόγοι έριξαν γύψο στις κοιλότητες που άφησαν πίσω τους τα σώματα των κατοίκων της Πομπηίας που έπεσαν θύματα της έκρηξης.

Οι κοιλότητες δημιουργήθηκαν όταν στερεοποιήθηκε η τέφρα. Τα σώματα των ανθρώπων σχημάτισαν τα «καλούπια» προκειμένου ο σύγχρονος άνθρωπος να μπορέσει να αντιληφθεί τη μορφή τους, τη στάση τους και τον τρόμο που ένιωσαν στις τελευταίες τους στιγμές.

Η νέα έκθεση με τα ιστορικά εκμαγεία της Πομπηίας βρίσκεται μέσα στο αρχαιολογικό πάρκο της πόλης και εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Φωτό: Cesare Abbate/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Προχωρήστε με σεβασμό και σιωπή»

Μία πινακίδα στην είσοδο της έκθεσης καλεί τους επισκέπτες να «προχωρήσουν με σεβασμό και σιωπή» καθώς έρχονται σε επαφή με τα εκμαγεία των 22 αρχαίων κατοίκων της Πομπηίας. Κουλουριασμένοι, σκυφτοί, γονατιστοί και όρθιοι, αποτυπώνουν τη δραματική συνθήκη της ιστορικής αυτής φυσικής καταστροφής.

«Θέλουμε να πούμε την ιστορία μιας τραγωδίας που κατέστρεψε μια πόλη, τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην αρχαιότητα, αλλά μας άφησε επίσης έναν αρχαιολογικό και ιστορικό θησαυρό», δήλωσε ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπηίας, στα εγκαίνια της έκθεσης στο χώρο, όπως αναφέρουν οι Times.

Πολλές σπαραχτικές ιστορίες

Κάτω από κάθε σώμα υπάρχει μια περιγραφή του πότε και πώς βρέθηκε, καθώς και της κατάστασής του.

Ένα ζευγάρι εκμαγείων δείχνει έναν άνδρα ανάσκελα, σφίγγοντας τις γροθιές του, με ένα μικρό παιδί ισορροπημένο στα γόνατά του.

«Δεν γνωρίζουμε αν αυτός ο άντρας έσφιγγε πραγματικά τις γροθιές του ή αν η καυτή ζέστη έσφιγγε τους μύες του καθώς πέθαινε - σε κάθε περίπτωση είναι φρικτό», δήλωσε η αρχαιολόγος Silvia Bertesago στους Times.

Ένας άλλος άντρας φαίνεται να κάθεται με τα γόνατα κάτω από το πηγούνι του και τα χέρια στο πρόσωπό του, καθώς φαίνεται ότι πιθανότατα κάλυπτε το στόμα του με τον μανδύα του.

Φωτό: Cesare Abbate/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια γυναίκα, η οποία βρέθηκε το 1976, ήταν ξαπλωμένη κοντά σε μια πύλη της πόλης, περιτριγυρισμένη από δαχτυλίδια, νομίσματα και ένα μικρό άγαλμα της θεάς Ίσιδας. Μια άλλη είχε φυτικό υλικό που κάλυπτε τα πόδια της, κάτι που οι ειδικοί ερμηνεύουν ως σημάδι ότι σκαρφάλωνε σε ένα δέντρο για να ξεφύγει από την καταστροφή.

Φωτό: Cesare Abbate/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αφηγούμαστε για πρώτη φορά τι συνέβη»

«Αφηγούμαστε με επιστημονικό τρόπο, για πρώτη φορά, τι συνέβη εκείνες τις ώρες», ανέφερε η Bertesago.

Όταν ξεκίνησε η έκρηξη, μερικοί από τους σχεδόν 20.000 κατοίκους της Πομπηίας είχαν ένα μικρό χρονικό διάστημα να εγκαταλείψουν την περιοχή, καθώς ο Βεζούβιος εκτόξευε μικρές ελαφρόπετρες πάνω από την πόλη για 18 ώρες.

Περίπου 1.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους έμειναν στα σπίτια τους και σκοτώθηκαν όταν η ελαφρόπετρα μετατράπηκε σε ασφυκτική τέφρα, έχουν βρεθεί από την εποχή της έκρηξης.

«Εργάζομαι στην Πομπηία για περισσότερα από 20 χρόνια και δεν θα ξεπεράσω ποτέ τον συναισθηματικό αντίκτυπο αυτών των εκμαγείων, τα οποία απεικονίζουν πόνο και θάνατο», δήλωσε η αρχαιολόγος Tiziana Rocco στους Times, αφού ήταν μία από τις πρώτες που επισκέφτηκαν την έκθεση.