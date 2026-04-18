Κοσμοσυρροή στην Ακρόπολη: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων

Στους ρυθμούς της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων κινείται σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου, η Αθήνα, με την προσέλευση στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης να ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες -τουρίστες αλλά και πολλοί Αθηναίοι- εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο για να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η σημερινή ημέρα έχει οριστεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων. Η ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Δημόσιο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο είναι δωρεάν στις εξής ημερομηνίες:

6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) και