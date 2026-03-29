Πότε τελειώνουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια - Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις 2026

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας, Ζαχαράκη, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ορίστηκε και επίσημα η λήξη των μαθημάτων για το διδακτικό έτος 2025-2026 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.



Τα μαθήματα στα ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, καθώς και στα Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.



Αντίστοιχα, για τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και για τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, η λήξη των μαθημάτων ορίζεται για την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ακολουθεί η εξεταστική περίοδος για όλους τους μαθητές.



Οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τα Λύκεια ξεκινούν αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, δηλαδή μετά τις 15 Μαΐου 2026, και διαρκούν έως τα μέσα Ιουνίου. Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ολοκληρώνονται πριν από την έναρξη των Πανελλήνιων.



Στα Γυμνάσια, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν μετά τις 27 Μαΐου 2026 και ολοκληρώνονται επίσης μέσα στον Ιούνιο.

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ξεκινούν στο τέλος Μαΐου:

Για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), η έναρξη ορίζεται για την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), οι εξετάσεις αρχίζουν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026.

Η εξεταστική διαδικασία συνεχίζεται τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου, ενώ τα ειδικά μαθήματα αναμένεται να διεξαχθούν στο δεύτερο μισό του μήνα.

Η περίοδος μετά τη λήξη των μαθημάτων είναι κρίσιμη για την προετοιμασία των μαθητών, οι οποίοι καλούνται να οργανώσουν σωστά τον χρόνο μελέτης τους, ενώ οι γονείς θα πρέπει να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή, ενόψει μιας απαιτητικής εξεταστικής περιόδου που ολοκληρώνεται μέσα στον Ιούνιο.

Πότε κλείνουν για το Πάσχα

Το σχολικό πρόγραμμα προβλέπει ότι τα σχολεία θα κλείσουν για τις πασχαλινές διακοπές από τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έως και την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από το διάλειμμα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου, ενώ η επιστροφή στα σχολεία θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Οι πασχαλινές διακοπές διαρκούν δύο ολόκληρες εβδομάδες, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές και οικογένειες για ξεκούραση, ταξίδια και προετοιμασία ενόψει της τελικής σχολικής περιόδου που οδηγεί στις εξετάσεις.