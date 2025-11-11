Πρεμιέρα για την έκδοση California Special της ηλεκτρικής Mustang Mach-E

Πρόκειται για μια πρόταση που έρχεται να εισάγει στο νεότερο μέλος της οικογένειας Mustang στιλιστικές επεμβάσεις εμπνευσμένες από την αμερικανική κληρονομιά της εταιρείας. «Υπάρχει κάτι στο πνεύμα της Καλιφόρνια που πάντα συνδεόταν με την Mustang - και τώρα η Mustang Mach-E γίνεται ενεργό μέλος της οικογένειας αυτής», δήλωσε χαρακτηριστικά η Kristen Keenan, σχεδιάστρια χρωμάτων και υλικών της Ford.

Με ρίζες από το παρελθόν

Τη δεκαετία του 1960, οι αντιπρόσωποι της αμερικανικής εταιρείας στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ ήταν υπεύθυνοι για ένα μεγάλο μέρος των συνολικών πωλήσεων της Mustang - και έτσι ήθελαν η συμβολή τους στην επιτυχία του μοντέλου να τιμάται μέσα από ένα μοναδικό πακέτο. Έτσι, σε συνεργασία με τη Ford, το 1968 γεννήθηκε η πρώτη California Special, με τις αρχικές κόκκινες και μαύρες πινελιές να είναι αυτές που καθόρισαν τον χαρακτήρα της για αρκετά χρόνια. Συνολικά, κατασκευάστηκαν λίγο περισσότερα από 4.000 αντίτυπα της California Special με βάση την θρυλική Mustang.

Επιστροφή στο μέλλον

Με την παρουσίαση της έβδομης γενιάς Mustang το 2024, η αμερικανική εταιρεία αποφάσισε να αναθεωρήσει αρκετές από τις λεπτομέρειες που καθόριζαν το προφίλ της έκδοσης California Special. «Κάναμε κάποιες τολμηρές αλλαγές», δήλωσε ο Stefan Taylor, σχεδιαστής εξωτερικών επιφανειών της Ford. «Δημιουργούμε σήμερα κάτι νέο για την οικογένεια Mustang, σεβόμενοι ταυτόχρονα την κληρονομιά της. Αρχικά σκεφτήκαμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όσον αφορά τα χρώματα και τα υλικά για να αναπτύξουμε την ιστορία των εκδόσεων California Special μέσα από μια πιο μοντέρνα οπτική γωνία».

Ήδη από το 2024, η Ford διαφοροποίησε τα γραφικά στοιχεία που κοσμούσαν τις εξωτερικές επιφάνειες της έκδοσης υιοθετώντας ένα νέο χρώμα. «Με την Καλιφόρνια και την εξαιρετικά όμορφη ακτογραμμή της, το μπλε χρώμα αποτελεί σίγουρα μια φυσική επιλογή», δήλωσε η Keenan. «Αναπτύξαμε έτσι ένα νέο χρώμα που φέρει την ονομασία Rave Blue, το οποίο περνά από ανοιχτότερες σε πιο σκούρες αποχρώσεις, όπως και το νερό του ωκεανού. Πρόκειται για ένα δυναμικό χρώμα που σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει με μπλε βιολετί». Πλέον, το χρώμα Rave Blue αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του πακέτου California Special, το οποίο συναντάται τόσο στην κουπέ Mustang όσο και τώρα στην ηλεκτρική Mustang Mach-E.

Ακαταμάχητο δίδυμο

Η Mustang Mach-E ενσωματώνει παρόμοια σχεδιαστικά στοιχεία με την σπορ, δίθυρη Mustang. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι πανομοιότυπα. «Δεν θέλαμε να κάνουμε copy-paste. Τα σχεδιαστικά στοιχεία τιμούν τη θέση της Mustang Mach-E στην οικογένεια Mustang, δίνοντάς της παράλληλα τη δική της ταυτότητα», δήλωσε ο Taylor.

Και τα δύο μοντέλα φέρουν πινελιές σε χρώμα Rave Blue στις ζάντες, τη μάσκα, τα εξωτερικά σήματα και το εσωτερικό τους, ενώ αμφότερα διαθέτουν μια ανανεωμένη γραμματοσειρά στα σήματα «California Special», η οποία υιοθετεί μια πιο μοντέρνα αισθητική και προσέγγιση σε σχέση με το παραδοσιακό στυλ της δεκαετίας του 1960.

Η Mustang Mach-E διαθέτει πρόσθετα σχεδιαστικά στοιχεία, όπως είναι οι ζάντες 20 ιντσών, οι οποίες είναι βαμμένες σε γκρι χρώμα και διαθέτουν το λογότυπο GT – αυτές συνδυάζονται με γυαλιστερά μαύρα αεροδυναμικά καλύμματα. Επίσης, χαρακτηριστικό στοιχείο είναι και το φωτιζόμενο pony σε χρώμα Rave Blue, καθώς και ένα ειδικό γραφικό στο καπό, το οποίο αντλεί έμπνευση από την ακτογραμμή της Καλιφόρνια.



Το ίδιο ξεχωριστό είναι και το εσωτερικό της νέας Mustang Mach-E GT California Special. Τα σπορ καθίσματα υψηλών επιδόσεων είναι επενδυμένα με τα υλικά Navy Pier Active X και Miko, σε συνδυασμό με γυαλιστερές μπλε και ασημί ρίγες. Η κεντρική κονσόλα και το τιμόνι φέρουν επίσης το υλικό Navy Pier Active X, ενώ τα ασορτί πατάκια αντικατοπτρίζουν τις μπλε και ασημί λεπτομέρειες των ραφών που απαντώνται στα καθίσματα.

Εμπνευσμένη από την κοινότητα Mustang

Τιμώντας την διαδικασία σχεδιασμού των ειδικών εκδόσεων California Special, η Ford συνεχίζει να εμπνέεται από τους ανθρώπους που κατέστησαν την Mustang ένα εμβληματικό, παγκόσμιο μοντέλο. Τόσο η Keenan όσο και ο Taylor είναι ιδιοκτήτες Mustang, και τακτικά παρίστανται σε εκθέσεις αυτοκινήτων, καθώς και σε συναντήσεις ιδιοκτητών Mustang. Τα σχέδια τα οποία δημιουργούν βασίζονται τόσο στις τάσεις της εποχής, όσο και στους ευφάνταστους τρόπους με τους οποίους οι ιδιοκτήτες Mustang εξατομικεύουν τα αυτοκίνητά τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι ζάντες Rave Blue της Mustang Mach-E California Special είναι εμπνευσμένες από οχήματα που εκτίθενται στην Έκθεση SEMA στο Λας Βέγκας.

«Τόσο στις εκθέσεις όσο και στις εκδηλώσεις των φίλων της Ford Mustang, βλέπει κανείς κάθε είδους τροποποιημένα οχήματα. Από αυτά αντλούμε έμπνευση αναφορικά με το πώς οι πελάτες μας κάνουν τα οχήματά τους ξεχωριστά. Όλα αυτά μας βοήθησαν ώστε να χρησιμοποιήσουμε το χρώμα Rave Blue στις ζάντες αυτού του οχήματος», δήλωσε ο Taylor.

Η νέα Ford Mustang Mach-E GT California Special προσφέρει τα καλύτερα δύο διαφορετικών κόσμων - προηγμένες ηλεκτρικές επιδόσεις και στοιχεία σχεδίασης εμπνευσμένα από την αμερικανική κληρονομιά της μάρκας.