Το Ford Ranger Plug-In Hybrid φέρνει την επανάσταση στη ρυμούλκηση με το Trailer Backup Assist

Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid - το μοναδικό pick-up μοντέλο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη που μπαίνει στην πρίζα - έρχεται εξοπλισμένο με τις πιο σύγχρονες, προηγμένες και έξυπνες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να κάνουν την καθημερινότητα τόσο των επαγγελματιών όσο και των φίλων της περιπέτειας και των αποδράσεων ακόμα πιο εύκολη και ασφαλή από ποτέ. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει το νέο Trailer Backup Assist – ένα καινοτόμο σύστημα της Ford Pro που απλοποιεί τη διαδικασία της όπισθεν με ρυμουλκούμενο.

Σύμφωνα με την Ford Ευρώπης, το 90% των πελατών Ranger χρησιμοποιούν το όχημά τους για ρυμούλκηση. Με το καινοτόμο Trailer Backup Assist, ο οδηγός δεν χρειάζεται πλέον να κάνει συνεχείς διορθώσεις με το τιμόνι όταν επιχειρεί να παρκάρει με τρέιλερ. Αντιθέτως, μέσω ενός εύχρηστου περιστροφικού επιλογέα που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα, όλοι οι οδηγοί του νέου Ranger Plug-In Hybrid μπορούν όχι μόνο να κατευθύνουν το τρέιλερ εκεί που επιθυμούν, αλλά και να παρακολουθούν την πρόοδο της διαδικασίας μέσω της οθόνης αφής των 12 ιντσών ενώ το σύστημα αναλαμβάνει αυτόματα τις κινήσεις του τιμονιού.



Ενσωματώνοντας δεδομένα που λαμβάνει από κάμερες και αισθητήρες, το νέο σύστημα Trailer Backup Assist της Ford Pro υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τη θέση του τρέιλερ και εκτελεί ελιγμούς με απόλυτη ακρίβεια, ακόμα και σε περιορισμένους χώρους ή σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας. Το αποτέλεσμα; Λιγότερο άγχος, περισσότερη ευκολία και μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Ranger Plug-In Hybrid δεν κάνει κανέναν απολύτως συμβιβασμό στις ικανότητες ρυμούλκησης. Με προηγμένο σύστημα τετρακίνησης και δυνατότητα έλξης έως και 3.500 kg, το εξηλεκτρισμένο pick-up μοντέλο της Ford Pro διατηρεί τόσο την επαγγελματική χρηστικότητα όσο και τις δυνατότητες των συμβατικών εκδόσεων Ranger, αποδεικνύοντας έτσι για μια ακόμα φορά τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα του.



Το σύστημα κίνησης του νέου Ranger Plug-In Hybrid που υποστηρίζει το προηγμένο σύστημα Trailer Backup Assist συνδυάζει τον αξιόπιστο βενζινοκινητήρα 2.3L EcoBoost της Ford με έναν ηλεκτροκινητήρα, που αποδίδουν συνολικά μέγιστη ισχύ 281 PS και θηριώδη ροπή 697 Nm – μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του Ranger Raptor. Το εξηλεκτρισμένο μοντέλο διατηρεί όλα τα γνωστά δυναμικά χαρακτηριστικά αλλά και τις ασυμβίβαστες μεταφορικές ικανότητες των εκδόσεων Ranger με κινητήρα ντίζελ - συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας ρυμούλκησης των 3.500 kg - προσφέροντας ταυτόχρονα ακόμα πιο χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που ανέρχεται σε μόλις 3,4 lt/100 km. (WLTP).

Την ίδια στιγμή, η μπαταρία υψηλής τάσης του νέου Ranger Plug-In Hybrid μπορεί να φορτιστεί ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα τύπου σούκο, προσφέροντας μέγιστη αυτονομία έως και 50 km με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία - τιμή ιδανική για αστική χρήση με μηδενική κατανάλωση βενζίνης. Ένα ακόμη μοναδικό πλεονέκτημα του νέου Ranger Plug-In Hybrid είναι οι δύο πρίζες των 230V/10Α στην καρότσα, που προσφέρουν ισχύ 2,3 kW– αρκετή ώστε να φορτίσουν ακόμα και ένα δεύτερο Ranger Plug-In Hybrid. Προαιρετικά, το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με πρίζες 16A με ισχύ 6,9 kW, κατάλληλες για τον πιο απαιτητικό επαγγελματικό εξοπλισμό.

Επίσης, ο οδηγός έχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του επτά διαφορετικά προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport και Slippery για χρήση εντός δρόμου και Mud, Sand, Tow/Haul για κίνηση εκτός δρόμου και ρυμούλκηση). Παράλληλα, υπάρχουν τρία διαφορετικά προφίλ λειτουργίας για το σύστημα κίνησης: αμιγώς ηλεκτρική, μόνο με τον βενζινοκινητήρα ή με συνδυασμό και των δύο.



