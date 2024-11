Πρεμιέρα για το Hyundai Inster στην Ελλάδα (τιμές)

Το νέο ηλεκτρικό (EV) όχημα πόλης της Hyundai με κορυφαία αυτονομία έως και 370 km (WLTP) ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα. Το συμπαγές αποτύπωμα του Inster, η στιβαρή του εξωτερική σχεδίαση και το ευρύχωρο εσωτερικό του προσφέρουν ευελιξία για αστική μετακίνηση

Η σχεδίαση του Inster συνδυάζει μια φουτουριστική, καινοτόμο σχεδίαση με ένα ευρύχωρο εσωτερικό σε ένα μικρό αμάξωμα. Παράλληλα ένα πακέτο προηγμένων τεχνολογιών συμβάλλει στην ασφαλή οδήγηση του προσφέροντας επίσης γρήγορη φόρτιση και αυτονομία (AER) στην κατηγορία του, έως και 370 km.

Eξωτερική σχεδίαση και μοναδικά χαρακτηριστικά

Βασισμένο στη σχεδιαστική κληρονομιά του βενζινοκίνητου Casper που κυκλοφόρησε μόνο στην Κορέα και παρουσιάστηκε το 2021. H εξέλιξη του Inster στηρίζεται σε ένα λίγο μεγαλύτερο αμάξωμα και μεταξόνιο για να προσφέρει μεγαλύτερο εσωτερικό χώρο.

Μάλιστα με τις μεγαλύτερες διαστάσεις του, το Inster τοποθετείται ακριβώς ανάμεσα στα παραδοσιακά αυτοκίνητα πόλης της κατηγορίας Α και τα μεγαλύτερα μοντέλα της κατηγορίας Β. Σε σύγκριση με μεγαλύτερα μοντέλα της παραπάνω κατηγορίας, οι συμπαγείς διαστάσεις του Inster το κάνουν ιδανικό για οδήγηση στην πόλη.



Η εξωτερική σχεδίαση του χαρακτηρίζεται από ένα στιβαρό προφίλ με καθαρές επιφάνειες, έναν high tech αισθητικής προφυλακτήρα και προστατευτικές ποδιές που ενισχύουν την εμπρός και πίσω σχεδίαση του αυτοκίνητου.

Η προσωπικότητα του Inster αναδεικνύεται με την υπογραφή των φώτων ημέρας LED, τα φλας με τα γραφικά pixels, το πίσω φως και τους προφυλακτήρες. Οι πελάτες μπορούν να διαφοροποιήσουν περαιτέρω την εμφάνιση του αυτοκινήτου με προβολείς LED. Θα προσφέρονται ατσάλινες ζάντες 15 ιντσών, ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών ή ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών ανάλογα με τις προδιαγραφές.

Εσωτερική ευελιξία και προηγμένα υλικά

Στο εσωτερικό, το Inster παρέχει προηγμένες τεχνολογίες και άνεση, χάρη σε ένα μοντέρνο high tech ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μια οθόνη αφής infotainment με πλοήγηση 10,25 ιντσών και μια βάση ασύρματης φόρτισης που αποτελεί μέρος μιας συμπαγούς κεντρικής κονσόλας σχεδιασμένης να δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση άνεσης και ευρυχωρίας.

Το θέμα των pixels επαναλαμβάνεται στο εσωτερικό, με τα γραφικά στο τιμόνι να ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εικόνα υψηλής τεχνολογίας του αυτοκινήτου. Η εσωτερική σχεδίαση διαθέτει επίσης προσαρμόσιμες επιλογές επένδυσης της πόρτας για τους πελάτες που επιθυμούν να εξατομικεύσουν περισσότερο το όχημά τους.

Όλα τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν – συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος του οδηγού – για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς αναδιπλώνονται σε ποσοστό 50/50 και είναι συρόμενα και ανακλινόμενα.



Οι εξωτερικές χρωματικές επιλογές του Inster περιλαμβάνουν τα χρώματα: Atlas White, Tomboy Khaki, Bijarim Khaki Matte και Unbleached Ivory, καθώς και πολλές νέες αποχρώσεις όπως: Sienna Orange Metallic, Aero Silver Matte, Dusk Blue Matte, Buttercream Yellow Pearl και Abyss Black Pearl. Οι επιλογές εσωτερικής διακόσμησης περιλαμβάνουν το Μαύρο και το δίχρωμο Newtro Beige με πλήρη υφασμάτινη επένδυση.

Τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται βιώσιμα υλικά. Το εξωτερικό του διαθέτει μαύρη γυαλιστερή ανακυκλωμένη βαφή, η οποία αντικαθιστά τη μαύρη χρωστική ουσία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στη μαύρη βαφή με ένα χρώμα από ανακυκλωμένα απόβλητα ελαστικά. Στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα υλικά πολυαιθυλενίου (PET) από μπουκάλια και βιο-πολυπροπυλενίου που εξάγεται από ζαχαροκάλαμο.



Δυνατότητα γρήγορης φόρτισης και κορυφαία αυτονομία στην κατηγορίαΕξοπλισμένο με μπαταρία 42 kWh στη βασική του έκδοση, το Inster διατίθεται παράλληλα και με μπαταρία 49 kWh. Και οι δύο εκδόσεις τροφοδοτούνται από ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 97ps (71,1 kW) στη βασική του έκδοση και 115ps (84,5 kW) στην έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία. Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν ροπή 147 Nm.

Το νέο ηλεκτρικό (EV) πόλης της Hyundai διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας στην κατηγορία του, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Surround View Monitor (SVM), Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R), Παρακολούθηση τυφλού σημείου (BVM) και Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5).

Διατίθενται επίσης τα συστήματα Lane Keeping Assist (LKA) και Lane Following Assist (LFA), καθώς και τα Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safety Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) με Stop and Go, Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) και πίσω Ειδοποίηση επιβατών (ROA).



Το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης συνδυάζει το σύστημα Προειδοποίησης Απόστασης Στάθμευσης (PDW) εμπρός και πίσω με οθόνη οπισθοπορείας (RVM) για καλύτερη ορατότητα.



Η τιμή εκκίνησης του νέου Hyundai INSTER στην έκδοση STYLE με μπαταρία 42kWh, ιπποδύναμη 97ps και αυτονομία 327χλμ (συνδυαστικός κύκλος κατά WLTP) διαμορφώνεται στις 18.186€ (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης).