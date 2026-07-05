Προειδοποίηση Κολυδά για τα θαλάσσια ρεύματα έλξης: Πώς τα αναγνωρίζουμε και πώς αντιδρούμε

Στα ρεύματα έλξης αναφέρεται σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς και συστήνει προσοχή στους κολυμβητές ακόμα και σε εκείνους που είναι πολύ καλοί.

Τι είναι τα θαλάσσια ρεύματα έλξης

Πρόκειται για ισχυρά, τοπικά και συνήθως σχετικά στενά θαλάσσια ρεύματα. Είναι εντονότερα κοντά στην επιφάνεια και κινούνται κατευθείαν προς τα ανοιχτά, απομακρύνοντας το νερό από την ακτή και διασχίζοντας τις ζώνες των κυμάτων που σπάνε.



Η θέση τους δεν είναι πάντα προβλέψιμη. Ορισμένα εμφανίζονται επανειλημμένα στα ίδια σημεία, ενώ άλλα μπορεί να δημιουργηθούν και να εξαφανιστούν ξαφνικά σε διαφορετικές θέσεις μιας παραλίας.

Γιατί είναι επικίνδυνα

Τα ρεύματα αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα ακόμη και για πολύ καλούς κολυμβητές. Συνήθως κινούνται με ταχύτητα περίπου 0,5 m/s, όμως μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 2,5 m/s, δηλαδή ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να αναπτύξει ένας άνθρωπος κολυμπώντας.



Όποιος παρασυρθεί από ένα τέτοιο ρεύμα και δεν καταλάβει τι συμβαίνει μπορεί να πανικοβληθεί ή να εξαντληθεί προσπαθώντας να κολυμπήσει απευθείας αντίθετα προς τη ροή. Η σωστή αντίδραση είναι να κολυμπήσει κανείς παράλληλα προς την ακτή, δηλαδή κάθετα στη φορά του ρεύματος, μέχρι να βγει από αυτό.

Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα ρεύμα έλξης