Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «αδιάλειπτες βροχές» - Ποιες οι δύσκολες ημέρες της νέας κακοκαιρίας

Σε νεότερη ανάρτηση σχετικά με το νέο κύμα κακοκαιρίας που βρίσκεται προ των πυλών για να χτυπήσει αρκετές περιοχές της Ελλάδας προχώρησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, οι δύσκολες μέρες είναι η Πέμπτη (4/12) και η Παρασκευή (5/12) με τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές που θα χτυπήσουν τη χώρα να αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Παράλληλα, ο κ. Τσατραφύλλιας ανέβασε και χάρτες όπου αποτυπώνονται οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από την κακοκαιρία, μεταξύ τους και η Αττική.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες..."

Καλημέρα!

Σε δύο χάρτες παραθέτω μια πρώτη εκτίμηση για τις περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου. Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη. Οι βροχές αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα με μία μικρή επιφύλαξη για τα νησιά του Ιονίου.

Επίσης το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα οδεύοντας το αφρικανικό χαμηλό προς την Κύπρο δεν φαίνεται και πάλι να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι μέρες εκείνες και οι υπόλοιπες θα επανεκτιμηθούν».