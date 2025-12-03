Ξεκινά «επιθετική» κακοκαιρία: 48ωρο ισχυρών βροχών και καταιγίδων - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από σήμερα (3/12) να πλήττει τη χώρα, σταδιακά και από τα δυτικά. Η Τετάρτη θα έχει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo, σήμερα, Τετάρτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, στα ανατολικά ηπειρωτικά (με εξαίρεση τη Θράκη), την Εύβοια και από το μεσημέρι στην Κρήτη, οι οποίες βαθμιαία θα ενταθούν στα δυτικά και τα νότια και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 2 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 7 έως 17, στη Θεσσαλία από 4 έως 15, στη Στερεά από 4 έως 17, στην Πελοπόννησο από 5 έως 18, στο Ιόνιο από 14 έως 17, στο Αιγαίο από 6 έως 17 (στο βόρειο Αιγαίο 2 με 3 βαθμούς λιγότερο), στη Ρόδο από 8 έως 19 και στην Κρήτη από 11 έως 19 τοπικά 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς.

Ο καιρός την Πέμπτη (4/12)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στη Θράκη θα υπάρξουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (5/12)

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός το Σάββατο (6/12)

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μέχρι και το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή (7/12)

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα στο Ιόνιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στο βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

«Δύσκολες μέρες»

Ωστόσο, την Πέμπτη (4/12) και την Παρασκευή (5/12) ο καιρός θα «αγριέψει». Η κακοκαιρία θα είναι πιο... επιθετική με έντονα φαινόμενα. Χαρακτηριστικά, ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει στο Facebook:

«Σε δύο χάρτες παραθέτω μια πρώτη εκτίμηση για τις περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου.Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη. Οι βροχές αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα με μία μικρή επιφύλαξη για τα νησιά του Ιονίου.

Επίσης το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα οδεύοντας το αφρικανικό χαμηλό προς την Κύπρο δεν φαίνεται και πάλι να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Οι μέρες εκείνες και οι υπόλοιπες θα επανεκτιμηθούν».