Παράταση μιας εβδομάδας για τον καθαρισμό των οικοπέδων ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Τουρνάς

Παράταση μιας εβδομάδας στην προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπέδων, η οποία έληγε κανονικά τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο κ. Τουρνάς έκανε γνωστό ότι οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες και να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Τα επίσημα στοιχεία για τους καθαρισμούς



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, η ανταπόκριση των πολιτών είναι σημαντική, ωστόσο υπολείπεται ακόμη των περσινών επιδόσεων: Μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων, ενώ πέρυσι μέχρι το τέλος της αντίστοιχης προθεσμίας, οι καθαρισμοί είχαν φτάσει τους 730.000.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες, αλλά και λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, καθιστώντας τις εργασίες στο ύπαιθρο δυσκολότερες.

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ



Η απόφαση για την παράταση ήρθε σε άμεση συνάρτηση με την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με αφορμή το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αναμένεται απότομη μεταβολή του καιρού από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο το μεσημέρι (Σάββατο 13 Ιουνίου), με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τα μπουρίνια (πρόσκαιρους ισχυρούς ανέμους).

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο:

Μακεδονία και Θράκη (έντονα φαινόμενα )

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια

Σποράδες

Ορεινά της Ηπείρου (πρόσκαιρα)

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη θέσει σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από τα έντονα φαινόμενα.