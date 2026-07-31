Προσφορές Suzuki: Αποκτήστε τις V-Strom & GSX-S1000GT σε τιμές έκπληξη

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Υπάρχουν στιγμές που η ανάγκη για απόδραση δεν μπορεί να περιμένει. Η αίσθηση του αέρα, η ελευθερία στην άσφαλτο και η προσμονή του επόμενου προορισμού είναι συναισθήματα που κάθε αναβάτης αναζητά. Η Suzuki Moto Greece κάνει αυτό το όνειρο πιο προσιτό από ποτέ, λανσάροντας την καμπάνια Get Away Offers με όφελος που φτάνει έως και τα 1.200€.

Suzuki V-Strom 1050

Περιπέτεια και τουρισμός σε νέες τιμές

Στην αιχμή της προσφοράς βρίσκεται η ναυαρχίδα των adventure, η V-STROM 1050, ένας διαχρονικός «ταξιδευτής» με V2 κινητήρα, που προσφέρεται στα 14.695€ (όφελος 1.200€). Για όσους αναζητούν την περιπέτεια πέρα από την άσφαλτο, η σκληροτράχηλη V-STROM 1050DE με ακτινωτό τροχό 21 ιντσών διατίθεται στα 15.395€ (όφελος 1.000€).

Παράλληλα, οι λάτρεις του γρήγορου σπορ τουρισμού βρίσκουν τον ιδανικό συνεργάτη στην GSX-S1000GT. Με τετρακύλινδρο κινητήρα επιδόσεων και κορυφαία αεροδυναμική προστασία, πέφτει στα 14.995€ (όφελος 900€).

Suzuki V-STROM 1050DE

Ευελιξία για κάθε διαδρομή

Η σειρά εμπλουτίζεται με τις εξαιρετικά δημοφιλείς μεσαίες adventure:

• V-STROM 800: Άνετη και ευέλικτη για καθημερινή χρήση και ταξίδια, στα 9.895€ (όφελος 800€).

• V-STROM 800DE: Με τον νέο παράλληλο δικύλινδρο κινητήρα 776 κ.εκ. και εκτός δρόμου ανησυχίες, στα 10.895€ (όφελος 700€).

Είτε σχεδιάζετε το επόμενο μεγάλο ταξίδι είτε αναζητάτε την καθημερινή απόλαυση, η στιγμή να αποκτήσετε τη Suzuki που σας ταιριάζει είναι τώρα.