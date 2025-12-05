Προσοχή με νέα απάτη: Τι να κάνετε εάν λάβετε μήνυμα για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Νέο διακινούμενο ψευδεπίγραφο - απατηλό μήνυμα έχει κάνει την εμφάνισή του τις τελευταίες ημέρες με την αστυνομία να κρούει τον κώδωνα στους πολίτες για να μην εξαπατηθούν.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δράστες χρησιμοποιούν τα στοιχεία του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Πασχάλη Συριτούδη, τους τίτλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ανύπαρκτης πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, οι δράστες στέλνουν μια επιστολή δήθεν των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών και μέσω αυτής προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται ότι το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Τι πρέπει να κάνετε για να μην πέσετε θύμα

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/ Χρήσιμες συμβουλές»

Επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.