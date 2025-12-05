Νέο κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων: Χειροπέδες σε φαρμακοποιό και δυο γιατρούς

Από τον Ιούνιο του 2021 δρούσε το κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων, που ζημίωσε τον ΕΟΠΥΥ κατά τουλάχιστον 435.000 ευρώ, με φερόμενο αρχηγό έναν 34χρονο φαρμακοποιό από το Κρυόνερι ο οποίος συνελήφθη μαζί με δύο γιατρούς -εκ των οποίων ο ένας σε δημόσιο νοσοκομείο.

Πρόκειται για επιχείρηση του ελληνικού FBI και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσής Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε Αττική, Πιερία και Φθιώτιδα για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, στην οποία εμπλέκονται ακόμη 5 γιατροί. Στο πλαίσιο της αστυνομική επιχείρησης, διεξήχθησαν έρευνες σε κατοικίες, αποθηκευτικούς χώρους, δομές υγείας, ιατρεία και φαρμακεία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 3 μελών του κυκλώματος (34χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, ως το αρχηγικό μέλος, καθώς και 29χρονη ειδικευόμενη ιατρός και 58χρονος ιατρός).

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος επιπλέον 5 ατόμων με ιατρική ιδιότητα, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση συμμορίας, χρήση ψευδών βεβαιώσεων, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών, πλαστογραφία, καθώς και παράνομη πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων, με το συνολικό παράνομο όφελος και τη ζημία να υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Όπως προέκυψε από την έρευνα που προηγήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαπιστώθηκε ότι, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, κατά περιόδους, οργανωμένη ομάδα (συμμορία), στο πλαίσιο της οποίας επιδίωκαν, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο και κατ’ επάγγελμα, να τελούν απάτες, να επεξεργάζονται παράνομα προσωπικά δεδομένα, καθώς και να προβαίνουν σε πλαστογραφίες και ψευδείς βεβαιώσεις, σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ως προς τον τρόπο δράσης, κάθε μέλος της εγκληματικής ομάδας είχε συγκεκριμένο ρόλο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. αρχηγός ήταν ο 34χρονος φαρμακοποιός, ενώ οι υπόλοιποι 7 ήταν ιατροί, από τους οποίους οι 3 ειδικευόμενοι. Μέσω ενός σταθερού δικτύου και αξιοποιώντας τις επαγγελματικές τους δομές, εντόπιζαν Α.Μ.Κ.Α., εξέδιδαν ψευδείς συνταγές, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα, αποκομίζοντας κέρδη σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι συνταγογραφήσεις αφορούσαν, κυρίως ηλικιωμένους, αλλοδαπούς, ανασφάλιστους και άτομα που κατοικούν στο εξωτερικό, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις, όπως συνταγογράφηση γυναικολογικών σκευασμάτων σε άνδρες.

Στη συνέχεια, μέσω του φαρμακείου, οι κατηγορούμενοι εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές ασφαλισμένων και λάμβαναν παράνομα αποζημιώσεις, ενώ προχωρούσαν και στην παράνομη εμπορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων, αποκομίζοντας επιπλέον περιουσιακό όφελος. Τα ψευδώς συνταγογραφημένα φάρμακα περιελάμβαναν ναρκωτικά, ψυχοτρόπα, ουσίες ντόπινγκ και σκευάσματα για τον διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 12.897 περιπτώσεις ψευδώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

839 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων σκευασμάτων με ναρκωτικές ουσίες,

9.390 ευρώ,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, συνταγές, γνωματεύσεις κ.ά.),

κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.