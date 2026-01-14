Gov Wallet: Ο Προσωπικός Αριθμός ήρθε στο κινητό - Πώς εμφανίζεται και ποια τα μέτρα ασφαλείας

Νέα ψηφιακή δυνατότητα αποκτά το Gov.gr Wallet, καθώς πλέον οι πολίτες μπορούν να βλέπουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) απευθείας στο κινητό τους, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4705/03.09.2025.

Η νέα λειτουργία δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης του ΠΑ μέσα από την εφαρμογή, ώστε να χρησιμοποιείται στις συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση, χωρίς έγγραφα και φυσική παρουσία.

Πώς εμφανίζεται ο Προσωπικός Αριθμός

Η πρόσβαση στον ΠΑ γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος του χρήστη και απαιτεί ενεργή ενέργεια μέσα στο ψηφιακό αποθετήριο. Κάθε φορά που ο πολίτης ζητά την προβολή του:

ο αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο

αποκρυπτογραφείται προσωρινά

προβάλλεται στην οθόνη του κινητού

Μετά την προβολή, ο ΠΑ αποκρύπτεται αυτόματα, ενώ για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η λήψη screenshot.

Ισχυρά μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (αρ. 25392 ΕΞ 2025) καθορίζει αναλυτικά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της ΓΓΠΣΨΔ, με πλήρη συμμόρφωση στον GDPR και τον ν. 4624/2019.

Ο Προσωπικός Αριθμός:

δεν αποθηκεύεται στη συσκευή

δεν διαβιβάζεται σε τρίτους

είναι προσβάσιμος μόνο από τον ίδιο τον πολίτη

Η εφαρμογή έχει ρυθμιστεί ώστε να αποκλείεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διασύνδεση με τα μητρώα του Δημοσίου

Για την άντληση του ΠΑ, το Gov.gr Wallet διαλειτουργεί, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, με το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί ΠΑ, ο χρήστης οδηγείται αυτόματα στην υπηρεσία έκδοσης Προσωπικού Αριθμού στο Gov.gr.

Η τεχνική υλοποίηση βασίζεται σε ασφαλή APIs και διαδικτυακές υπηρεσίες, σύμφωνα με το πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου.

Ο ρόλος του ΕΔΥΤΕ και η ισχύς της απόφασης

Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της εφαρμογής έχει αναλάβει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία λειτουργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα κρυπτογράφησης και ασφάλειας.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, προσθέτοντας ακόμη ένα ψηφιακό εργαλείο στην καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύοντας τη στρατηγική του ψηφιακού κράτους.