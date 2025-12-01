Προσωπικός Αριθμός Πολίτη: Πώς μπορείτε να δείτε τον δικό σας - Ποιοι δεν έλαβαν

Υποχρεωτικό στοιχείο ταυτοποίησης αποτελεί πλέον ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη. Όσοι δεν είχαν φροντίσει να τον αποκτήσουν εγκαίρως, τον έλαβαν αυτομάτως μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, ήδη 9,3 εκατομμύρια πολίτες διαθέτουν τον Προσωπικό τους Αριθμό, γεγονός που, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, διευκολύνει σημαντικά τις καθημερινές συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Πού εμφανίζεται

Ο αριθμός είναι άμεσα διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr, ενώ εμφανίζεται και στο κινητό όσων χρησιμοποιούν την εφαρμογή Gov Wallet.

Όσον αφορά τους ανήλικους, η απόδοση γίνεται αυτομάτως με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, επιτρέποντας στους γονείς να έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των παιδιών τους.

Οι πολίτες που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση στη νέα ψηφιακή ταυτότητα.

Ποιοι δεν έλαβαν Προσωπικό Αριθμό

Από την αυτόματη έκδοση εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, όπως ανέφερε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Για τους πολίτες που βρίσκονται στα μητρώα αλλοδαπών, προβλέπεται η μελλοντική ενεργοποίηση ειδικού Προσωπικού Αριθμού Μητρώου Αλλοδαπών, ώστε να ενσωματωθούν πλήρως στο ψηφιακό σύστημα.

Προστασία των δεδομένων

Όπως διευκρινίζεται, ο Προσωπικός Αριθμός δεν επιτρέπει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων ούτε λειτουργεί ως «υπερκωδικός» για συλλογή πληροφοριών.

Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένοι πολίτες αντιμετώπισαν καθυστερήσεις ή λάθη στην καταχώριση στοιχείων, τα οποία διορθώνονται σταδιακά.