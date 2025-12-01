Παπαστεργίου: «Στόχος το 2026 η δημόσια διοίκηση να χρησιμοποιεί τον Προσωπικό Αριθμό»

Το 2027 όλες οι πολεοδομίες θα περάσουν στο Κτηματολόγιο, επισήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, απαντώντας σε ερώτηση για τη μεταφορά της αρμοδιότητας των πολεοδομιών από τους δήμους στο Κτηματολόγιο.

Ο κ. Παπαστεργίου, που το βράδυ της Δευτέρας (1/12) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24, εξήγησε ότι οι πολεοδομίες πηγαίνουν στο Κτηματολόγιο «όχι γιατί δεν έκαναν κάτι καλά οι Δήμοι» αλλά διότι στόχος του υπουργείου είναι να γίνουν «πιο απλοποιημένες» οι διαδικασίες.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, όλο το κομμάτι της πολεοδομίας και της χωροταξίας παραμένει στους Δήμους. «Παίρνουμε από τους Δήμους τις άδειες ανέγερσης ακινήτου και τα αυθαίρετα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τις νέες ταυτότητες και τον Προσωπικό Αριθμό, ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε πως θα υπάρξουν πυκνότερα ραντεβού για όσους θέλουν να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα η οποία θα έχει την ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου για μετακινήσεις στην Ευρώπη από τον Αύγουστο του 2026.

Ο υπουργός διευκρίνισε πως δεν υπάρχει απόφαση για deadline στις παλιές ταυτότητες ενώ επισήμανε ότι από το 2026 η δημόσια διοίκηση θα χρησιμοποιεί τον Προσωπικό Αριθμό.

Μάλιστα, σχολίασε με δεικτικό τρόπο τα όσα ακούγονται κατά καιρούς για τον Προσωπικό Αριθμό που αγγίζουν τα όρια της συνωμοσιολογίας. «Ακούσαμε μέχρι ότι θα μας παίρνουν και τα όργανα», ανέφερε παραπέμποντας σε δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου που είχε υποστηρίξει ότι ΠΑ «ευνοεί το εμπόριο οργάνων».

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πως μέχρι σήμερα 9,5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν αποκτήσει ΠΑ και ανέφερε επίσης ότι το 2030 θα υπάρχει η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα.

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας για το νέο πλαίσιο για τη μη πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους, ξεκαθάρισε πως πλέον δεν θα μπορεί ο ανήλικος να μπει σε κλαμπ ή να αγοράσει αλκοόλ από καταστήματα.