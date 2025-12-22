Δεν έχεις καινούργια ταυτότητα; Δεν ταξιδεύεις στο εξωτερικό από τον Αύγουστο

Μεγάλη αναμονή αντιμετωπίζουν όσοι πολίτες επιθυμούν να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες καθώς τα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα είναι εξαντλημένα έως τον Απρίλιο 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, εάν κάποιος δεν εκδώσει έως τον Αύγουστο 2026 το νέο έγγραφο, τότε δεν θα μπορεί πλέον να ταξιδέψει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν προβούν στην αναγκαία αλλαγή η οποία ισχύει από τον περασμένο Μάιο, θα χρειαστεί να εκδώσουν πρώτα διαβατήριο προκειμένου να πραγματοποιήσουν σύντομα ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικούς λόγους εντός ΕΕ.

Τι προβλέπεται για τις παλιές ταυτότητες;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις, οι αστυνομικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2000 μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.



Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες και το έγγραφο να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, χωρίς φθορές που δυσχεραίνουν τον έλεγχο. Δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε χειρόγραφες και μηχανογραφημένες ταυτότητες, αρκεί να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.

Ωστόσο, τα παλαιά δελτία ταυτότητας, τα οποία δεν διαθέτουν λατινική γραφή ή παρουσιάζουν αλλοιώσεις, θεωρούνται πλέον μη συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.

Ταξίδια εντός ΕΕ και Ζώνης Σένγκεν

Η αλλαγή αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες σήμερα αριθμούν 27, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Σουηδία. Παράλληλα, ισχύει και για τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, που περιλαμβάνει τόσο κράτη-μέλη της ΕΕ όσο και τρίτες χώρες, όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.