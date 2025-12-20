Νέες ταυτότητες: Ασφυξία στην Αττική - Πότε ανοίγουν νέα ραντεβού - Τι ισχύει με την παλιά ταυτότητα

Μεγάλη είναι η πίεση που ασκείται στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, με τους πολίτες να ψάχνουν απεγνωσμένα για ραντεβού.



Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο αντιπρόεδρος του ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, τα διαθέσιμα ραντεβού αυτή τη στιγμή φτάνουν ως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, η αυξημένη προσέλευση πολιτών στην Αττική συνδέεται με τον πληθυσμό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη διαθεσιμότητα ραντεβού.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, δίνεται η δυνατότητα να δει κανείς τα διαθέσιμα ραντεβού μόνο για τους επόμενους τρεις μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι τους επόμενους μήνες δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει διαθεσιμότητα. Όπως τονίστηκε, κάθε βράδυ μετά τις 9 ανοίγουν νέα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο, με σύσταση στους πολίτες να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες.



Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας που εκδίδουν ταυτότητες στην Αττική, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, επισημάνθηκε ότι στην περιφέρεια και σε νησιωτικές περιοχές η εξυπηρέτηση είναι ταχύτερη, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που ταξιδεύουν εκτός αστικών κέντρων να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση νέας ταυτότητας.

Παλιά ταυτότητα

Το ενδεχόμενο που φοβούνταν, πάντως, οι περισσότεροι ότι η παλιά ταυτότητα θα καταργηθεί, ξεκαθαρίζεται πως δεν ισχύει.



Από τον Αύγουστο του 2026 όμως και μετά, η νέα ταυτότητα θα καθίσταται απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, ώστε να μπορέσει κανείς να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζεται πως για ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές, η παλιά ταυτότητα εξακολουθεί να ισχύει.

