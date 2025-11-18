Παπαστεργίου: «Μόνο με προσωπικό αριθμό από το 2026» - Τι γίνεται με τα ραντεβού για τις ταυτότητες

Για τον προσωπικό αριθμό, τις νέες ταυτότητες, τα ΕΛΤΑ και τις κάμερες τους δρόμους μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξή του στο Action24 και τον Σεραφείμ Κοτρώτσο.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Βελόπουλου ότι ο προσωπικός αριθμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο διαρροής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών, ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε: «Σε καμία περίπτωση στον προσωπικό αριθμό δεν κρύβεται θέμα προσωπικών δεδομένων. Δεν θα μάθει κανείς την ομάδα αίματός μας ή τα φορολογικά μας στοιχεία, παρά μόνο ο γιατρός ή η εφορία αντίστοιχα».

«Είναι θέμα καθαρής τακτοποίησης των μητρώων του κράτους και τίποτα παραπάνω. Ο προσωπικός αριθμός διορθώνει τα μητρώα προκειμένου να μην παιδευτεί ένας πολίτης εάν υπήρχε κάποιο λάθος. Από την έρευνα που κάναμε βρήκαμε πάρα πολλά τέτοια λάθη», σημείωσε ο υπουργός.

Όπως τόνισε, «μέσα στο 2026 το ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να τροποποιήσει τα πληροφοριακά του συστήματα ώστε να μην χρειάζεται να θυμόμαστε κανένα άλλο στοιχείο ταυτοποίησης εκτός από τον προσωπικό αριθμό».

Σε ερώτηση για την τεράστια δυσκολία να βρει κανείς ραντεβού για να εκδόσει τη νέα ταυτότητα, επισήμανε ότι «το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επεξεργάζεται σχέδιο για να ανοίξει περισσότερα ραντεβού».

ΕΛΤΑ: «Να υπάρχει πάντα ένα φυσικό σημείο εκεί που δεν πηγαίνει ταχυδρόμος»

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, ο Δημήτρης Παπαστεργίου επανέλαβε ότι «εμπίπτουν σε συνθήκες ανταγωνισμού, δεν μπορεί το Δημόσιο να τα χρηματοδοτήσει».

«Μόνο την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Είναι κάτι σαν τα πλοία στις άγονες γραμμές», εξήγησε.

«Τα ΕΛΤΑ πρέπει να μείνουν ανοιχτά», υπογράμμισε και σημείωσε ότι «το 95% των επιδομάτων και των συντάξεων δίνεται μέσω ταχυδρόμου και των τραπεζών, ένα πολύ μικρό ποσοστό γίνεται από το κατάστημα».

Για την επόμενη μέρα των ΕΛΤΑ, ανέφερε: «Ο ταχυδρόμος πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται εκεί αλλά και να ξέρουμε -προτού γίνει κάποια μεταβολή- ότι θα υπάρχει ένα φυσικό σημείο που θα εξυπηρετεί τις περιοχές που δεν καλύπτοναι από τον ταχυδρόμο».

Όπως είπε, μπορεί αυτό να είναι και ένα εμπορικό κατάστημα.

2.000 κάμερες στους δρόμους

Ερωτηθείς για την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στους δρόμους, ο Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Είναι αυτονόητη η ανάγκη σε εμφανή σημεία να μπουν κάμερες. Ο πολίτης να γνωρίζει πως αν περάσει με κόκκινο θα σκοτώσει άνθρωπο και αυτή η παράβαση θα καταγραφεί».

Όπως εξήγησε, «κάμερες είχαμε και τώρα αλλά δεν λειτουργούσαν ή οι κλήσεις αργούσαν πάρα πολύ».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι, με βάση το σχέδιο, θα τοποθετηθούν κάμερες «σε 1.000 σημεία στους δρόμους, από 2 κάμερες σε κάθε σημείο».

«Έτσι θα καταγράφεται και η παράβαση από πίσω αλλά θα λαμβάνεται και φωτογραφία από μπροστά προκειμένου να ξέρουμε ποιος είναι ο οδηγός», επισήμανε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.