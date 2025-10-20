Προστατέψτε τις βουκαμβίλιες σας από το ψύχος: 7 απλές κινήσεις για να αντέξουν τον χειμώνα

Καταγόμενη από τη Νότια Αμερική, η βουκαμβίλια αγαπά τη ζέστη και το φως, γι’ αυτό και υποφέρει όταν ο χειμώνας γίνεται βαρύς. Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν, τα φύλλα της μπορεί να μαραθούν ή ακόμη και να καταστραφούν. Μόνο ορισμένα ανθεκτικά είδη μπορούν να επιβιώσουν σε ψύχος έως -5 ή -8°C, γεγονός που καθιστά τη σωστή φροντίδα απαραίτητη για να διατηρηθεί υγιής και ανθισμένη.



Ανακαλύψτε πώς μπορείτε με απλές κινήσεις να προστατεύσετε τις βουκαμβίλιες σας από το κρύο και να τις δείτε να ανθίζουν την άνοιξη.