Αστίλβη: Το κομψό λουλούδι που ανθίζει στη σκιά και λάμπει μέχρι το φθινόπωρο

Αν θέλεις ένα φυτό που χαρίζει διακριτική ομορφιά και ρομαντισμό στον κήπο όλο σχεδόν τον χρόνο, η Αστίλβη – γνωστή και ως «ψεύτικη κατσικίσια γενειάδα» – είναι ιδανική επιλογή. Με τα αφράτα, αέρινα άνθη της, δίνει ζωή ακόμη και στα πιο σκιερά σημεία, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Ανθίζει κυρίως το καλοκαίρι, όμως τα ξερά άνθη της παραμένουν εντυπωσιακά, διατηρώντας την γοητεία του κήπου και μέσα στο φθινόπωρο.



Μάθε γιατί αυτό το διακριτικό φυτό μπορεί να γίνει το κρυφό στολίδι του κήπου σου και πώς να το φροντίσεις σωστά.