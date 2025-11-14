Κυκλάμινο: Το μυστικό για να ανθίζει όλο τον χειμώνα

Το πότισμα απευθείας στα φύλλα ή στον βολβό του κυκλάμινου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ασθένειες, προκαλώντας σάπισμα στη βάση του φυτού. Η υγρασία που εγκλωβίζεται στα φύλλα και στον βολβό ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων, απειλώντας την υγεία και τη διάρκεια ζωής του φυτού σου.



Δες τον σωστό τρόπο ποτίσματος και τα μυστικά για πλούσια ανθοφορία!