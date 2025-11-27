Πώς να πλένεις τα μάλλινα πουλόβερ χωρίς να χαλάνε: Το απλό κόλπο που κάνει θαύματα

Συχνά οι ίνες των μάλλινων μπλέκονται και συρρικνώνονται, με αποτέλεσμα το ρούχο να χάνει τόσο το σχήμα όσο και την απαλή υφή του, που γίνεται πιο τραχιά και άβολη. Για να προλάβεις αυτό το «μπέρδεμα» των ινών, χρειάζεται σωστή προετοιμασία και ήπιες κινήσεις πριν και κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

Δες το κόλπο που κρατάει τα μάλλινά σου σαν καινούργια!